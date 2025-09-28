Pēc 72 procentu balsu saskaitīšanas Moldovas parlamenta vēlēšanās vadībā ir proeiropeiskā partija
Pēc 72% balsu saskaitīšanas Moldovas parlamenta vēlēšanās vadībā izvirzījusies valdošā prorietumnieciskā Rīcības un solidaritātes partija (PAS).
Saskaņā ar sākotnējiem rezultātiem PAS izcīnījusi 44,3% balsu. Savukārt galvenais PAS sāncensis prokrieviskais Patriotiskais bloks (BEP) ieguvis 27,7% balsu, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas publiskotā informācija.
Pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas plkst.9 pēc vietējā un Latvijas laika Centrālā vēlēšanu komisija paziņoja, ka vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā 1,59 miljoni cilvēku jeb aptuveni 51,9% vēlētāju, tai skaitā 264 000 Moldovas pilsoņu, kuri nobalsoja ārvalstīs.
Jau vēstīts, ka vēlēšanu dienu Moldovā aizēnoja viltus spridzināšanas draudi, kas īslaicīgi apturēja vēlēšanu iecirkņu darbu vairākās Eiropas pilsētās, un kiberuzbrukumi. Nevalstiskā organizācija "Promo-Lex", kas sekoja līdzi vēlēšanu norisei, pāris stundas pirms vēlēšanu iecirkņu slēgšanas ziņoja par vairāk nekā 300 apstiprinātiem incidentiem, sākot ar nepiederošām personām vēlēšanu iecirkņos un beidzot ar cilvēkiem, kas fotografēja vai filmēja savus vēlēšanu biļetenus.
Policija neilgi pirms balsošanas beigām paziņoja, ka aizturējusi trīs cilvēkus, kuri plānoja izraisīt haosu un nemierus pēc vēlēšanām. Pie viņiem tika atrasta pirotehnika un viegli uzliesmojuši materiāli.