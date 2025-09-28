Turcijas ziemeļrietumus satricinājusi 5,4 magnitūdu zemestrīce.
Pasaulē
Šodien 15:01
Turcijas ziemeļrietumus svētdien satricinājusi 5,4 magnitūdu zemestrīce, paziņojusi Turcijas katastrofu novēršanas pārvalde AFAD.
Ziņu par cietušajiem pagaidām nav.
Zemestrīces epicentrs atradās Simavā, Kitahjas provincē, un tā bija jūtama arī Stambulā, Izmirā, Bursā un citās pilsētās valsts ziemeļrietumos, ziņoja Turcijas mediji. Zemestrīcei sekoja četras magnitūdas spēcīgs pēcgrūdiens.
Kitahjas provincē cilvēki panikā pameta savas mājas un pulcējās parkos un laukumos, vēstīja mediji.
Augustā 6,1 magnitūdas zemestrīce satricināja Balikesiras provinci, nogalinot vienu cilvēku un vairākus desmitus ievainojot.