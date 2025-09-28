Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar simtiem dronu un raķetēm
Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar simtiem dronu un raķetēm

Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar simtiem dronu un raķetēm, ievainojot vairākus desmitus cilvēku, svētdien paziņojušas Ukrainas amatpersonas.

Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha platformā "X" pavēstīja, ka Krievija atkal veikusi masveida gaisa uzbrukumu Ukrainas pilsētām, iznīcinot dzīvojamās mājas un nogalinot cilvēkus.

Kijivas pilsētas kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko pavēstīja, ka Kijivā nakts uzbrukumos ievainoti vismaz desmit cilvēki un divi cilvēki nogalināti.

Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kļičko pavēstīja, ka Kijivas Solomjankas rajonā izcēlies ugunsgrēks medicīnas iestādē, kur, iespējams, varētu būt vēl cietušie vai bojāgājušie.

Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs ziņoja, ka uzbrukumos Zaporižjā ievainoti vairāk nekā 20 cilvēki. Divu ievainoto stāvoklis raksturots kā smags.

Uzbrukumos Zaporižjā cietusi izglītības iestāde, degvielas uzpildes stacija, vairākās daudzstāvu mājas un citas ēkas.

Uzbrukumos cietuši arī citi Ukrainas apgabali.

