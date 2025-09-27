Indijā politiska mītiņa laikā drūzmā samīdīti 36 cilvēki. Starp upuriem ir astoņi bērni
Politiskais mītiņš Tamilnādā.
Indijā politiska mītiņa laikā drūzmā samīdīti 36 cilvēki. Starp upuriem ir astoņi bērni

Drūzmā kāda politiska mītiņa laikā Tamilnādas štatā Indijas dienvidrietumos sestdien līdz nāvei sabradāti vismaz 36 cilvēki, bet 40 guvuši ievainojumus, pavēstījis štata veselības ministrs Ma Subramanians.

Starp upuriem ir astoņi bērni. Mītiņu Karūrā rīkoja Vidžajs, visveiksmīgākais Tamilnādas aktieris, kas pievērsies politiķa karjerai.

Viņš pārstāv reģionālo tamilu nacionālistu partiju "Tamilakamas uzvaras federācija" (TVK). Uz mītiņu sapulcējās aptuveni 30 000 cilvēku, kas ievērojami pārsniedza rīkotāju aplēses, un pūlis kļuva nekontrolējams.

