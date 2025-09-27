VIDEO: kādu iedzīvotāju Lietuvā pārsteidzis neparasts skats
foto: Ekrānuzņēmums no video/@Twee_Papillon/x
Zalkši kokā.
Zanda Rītuma

Jauns.lv

“Šeit kokā dzīvo zalkši,” video ierakstā saka sieviete, demonstrējot, kā tie sapinušās kopā vienā vietā.

Šādu parādību iedzīvotāja novērojusi Zarasu rajonā, Lietuvā. Platformā “X” lietotāja raksta: “Augstu kokā ir manīti zalkši. Parasti tie meklē patvērumu uz zemes, lai pārziemotu, un reti kāpj kokos, turklāt nekad tik lielā skaitā. Pat dabas pētnieki bija pārsteigti par šo neparasto dzīvotnes izvēli.”

Medijs “NPR” raksta, ka dažreiz, kad septembrī un oktobrī saules ir mazāk, prievīte čūska meklē sauli kokos, uzkāpjot tajā un nokarājas, lai uzturētu sevi siltumā. Līdzīgi mēdz rīkoties arī citas čūskas, viena apvijoties ap otru, lai siltāk, un karājas kopā sapinušās.

