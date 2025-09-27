Zelenskis: strīds ar Trampu Baltajā namā bija mācība ne tikai man
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā ar “Axios” dalījās, ka februārī notikušais strīds ar ASV prezidentu Donaldu Trampu bija mācība ne tikai viņam.
Februārī Donalda Trampa un Volodimira Zelenska tikšanās Baltajā namā, Ovālajā kabinetā, sākotnēji bija paredzēta, lai noslēgtu minerālu darījumu starp Ukrainu un ASV, taču abu līderu starpā izraisījās asa vārdu apmaiņa. Tramps vēlāk ziņoja, ka uzskata – Zelenskis nav gatavs mieram, kamēr ASV ir iesaistīta, norādot, ka Ukraina uzskata Amerikas atbalstu par stratēģisku priekšrocību.
Zelenskis informēja, ka viņam nebija nepieciešams glaimot Trampu, lai attiecības uzlabotos pēc strīda Baltajā namā. Ukrainas līderis teica, ka viņa vēstījums Trampam un viņa komandai bija “godīgs un skaidrs”.
“Tāpēc strīds Baltajā namā bija mācība ne tikai man. Es domāju, ka arī otrai pusei. Mēs sapratām viens otru. Un tas ir labāk nekā būt pieklājīgam tikai tāpēc, ka baidies no ASV prezidenta,” teica Zelenskis.
Viņš piebilda, ka pēc incidenta izvēlējās atklātību: “Es domāju, ka spēcīgi cilvēki ciena atklātību. Tāpēc konflikts ar Donaldu Trampu tika atrisināts,” paskaidroja Zelenskis.
Attiecībā uz ASV viceprezidentu Kembelu Vensu, Ukrainas prezidents norādīja, ka Venss “nav mans draugs, bet arī nav mans ienaidnieks.”