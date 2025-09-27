"Ļoti šaubos, ka atcerēšos, kurā datumā mums ir gadadiena" - Kremļa galvenās propagandistes reakcija uz vīra nāvi pārsteidz
Vakar kļuva zināms par Krievijas propagandas sejas Tigrana Keosajana nāvi. Par to paziņoja viņa sieva Margarita Simonjana.
Keosajans kopš pagājušā gada decembra vidus atradās komā. 59 gadus vecajam režisoram bija nopietnas sirds problēmas. "Šonakt Tigrans devās pie Radītāja. Paldies visiem, kas lūdzās. Lūdzu, šobrīd nezvaniet ne man, ne ģimenei. Paldies visiem, paldies…" tik lakoniski par notikušo savā personīgajā blogā izteicās Simonjana.
Tigrans Keosajans un Margarita Simonjana bija kopā vairāk nekā 10 gadus un audzināja trīs kopīgus bērnus, taču attiecības oficiāli reģistrēja tikai 2022. gadā.
"Pirms apprecējāmies, ilgi dzīvojām kopā un mums piedzima trīs bērni. Tāpēc nekādas atšķirības nav, izņemot to, ka tagad joprojām nākas mainīt kaudzi dokumentu. Nav skaidrs, kāpēc tas vispār bija vajadzīgs. Nekad negribēju formāli stāties laulībā, jo sapratu - tas ir šausmīgi, bet pat neiedomājos, ka tik ļoti. Tas ir šausmas-šausmas-šausmas no formālo lietu viedokļa. Bet tā - mēs vienmēr esam bijuši kā laulātie: dzīvojam kopā ar viņa mammu, ar manu lielo ģimeni. Ne visas oficiāli reģistrētās laulības var salīdzināt ar tik stipru un pareizu ģimeni kā mūsējā," kādā intervijā stāstīja RT vadītāja.
Pēc laulību noslēgšanas laulātie devās uz darbu, it kā nekas nebūtu noticis. Margaritai Simonjanai tas ir ierasts dzīvesveids.
"Ļoti šaubos, ka atcerēšos, kurā datumā mums ir gadadiena. Pēc laulību ceremonijas man bija sapulce, bet pēc tam - devos uz Solovjova raidījumu. Pareizi, tā bija 3. martā! Tikai vēlāk uzzinājām, ka tieši tajā datumā laulību bija reģistrējuši mani vecāki. Nezinu, ja Tigrans ko atcerēsies un gribēs kaut ko īpašu darīt - es ļoti pārsteigšos. Klausieties, ja jau uz kāzām neuztaisīju frizūru, kā jūs domājat - vai uz gadadienu ko darīšu?! Es uz šādām lietām skatos ar humoru. Galvenais, lai viss nāk no sirds un dvēseles, bet zīmogs - tas ir sīkums!" viņa iepriekš sacīja.
Nesen "Kremļa lakstīgala" atzinās, ka ir smagi slima. Krievijas propagandistei atklāts krūts vēzis. Simonjana jau ir pārcietusi operāciju, bet priekšā vēl ķīmijterapija.
"Labprāt uzrakstītu, ka man viss ir labi, bet cenšos nekad nemelot. Tigrans joprojām ir komā, bet es ārstējos no vēža. Kas te var būt labs? Drīz redzēsiet mani ar parūkām. Kopā izvēlēsimies, kura vislabāk piestāv," tā viņa rakstīja savā personīgajā blogā nepilnu nedēļu iepriekš.
Keosajans bija Krievijas telekanāla NTV propagandas raidījuma "Meždunarodnaja pilorama" ("Starptautiskais gateris") režisors un vadītājs. Janvārī Keosajans piedzīvoja klīnisko nāvi un kopš tā laika bija bezsamaņā. Keosajans kopš Krievijas iebrukuma sākuma aktīvi atbalstījis Kremļa nostāju.
Viņš bieži Ukrainas valdību dēvējis par neleģitīmu, noliedzis, ka Donbass pieder Ukrainai, un apgalvojis, ka Krima "vienmēr ir bijusi Krievijas", atgādina Ukrainas tīmekļa izdevums "Unian".
Vēl pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Keosajans 2021. gadā draudēja, ka "Krievija būs Kijivā". Viņš arī publiski aicināja iznīcināt ukraiņus, izplatīja melus un piedalījās militāro agresiju attaisnojošu naratīvu izplatīšanā.
2022. gadā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Eiropas Savienība (ES), Lielbritānija, Kanāda un vairākas citas valstis noteica Keosajanam sankcijas. 2022. gada jūnijā Kazahstānas Ārlietu ministrija Keosajanu iekļāva nevēlamo personu sarakstā.