Drons./Ilustratīvs attēls.
Šodien 10:57
Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krievijā apturēta naftas pārsūknēšanas stacija
Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krievijas Čuvašijas republikā apturēta naftas pārsūknēšanas stacijas darbība, ziņo vietējās varasiestādes.
Čuvašijas vietvaldis Oļegs Nikolajevs apgalvo, ka cietušo nav un ka stacijai nodarītie zaudējumi esot niecīgi, taču apstiprinājis, ka tās darbība apturēta.
Uzbrukums noticis cauruļvada "Družba" sūkņu stacijai Konarā, kas atrodas aptuveni 60 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Čuvašijas galvaspilsētas Čeboksariem.