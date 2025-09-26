Netanjahu sola bloķēt Palestīnas valsts izveidi
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu piektdien ANO Ģenerālā asamblejā uzrunā apsolīja bloķēt Palestīnas valsts izveidi, apsūdzot Eiropas līderus, ka tie spiež viņa valsti uz nacionālu pašnāvību un atalgo teroristu grupējumu "Hamas".
Netanjahu savā runā, kas daļēji tika pārraidīta pa Izraēlas armijas skaļruņiem Gazas joslā, apsolīja "pabeigt darbu" pret "Hamas".
Dažas dienas pēc tam, kad Francija, Lielbritānija un citas rietumvalstis atzina Palestīnas valsti, Netanjahu sacīja, ka tās ir raidījušas "ļoti skaidru vēstījumu, ka ebreju slepkavošana atmaksājas".
"Izraēla neļaus jums uzspiest mums teroristisku valsti," sacīja Netanjahu. "Mēs neizdarīsim nacionālu pašnāvību, ja jums nav drosmes stāties pretī naidīgiem medijiem un antisemītiskiem pūļiem, kas pieprasa Izraēlas asinis."
Netanjahu arī izsmēja Rietumu atbalstu palestīniešu pašpārvaldes prezidentam Mahmudam Abasam un nosauca palestīniešu pašpārvaldi par "korumpētu līdz pašiem pamatiem".
Viņš arī apstrīdēja apgalvojumus, ka Izraēla Gazas joslā īsteno genocīdu, norādot, ka Izraēla vairākkārt ir nosūtījusi skrejlapas, kurās civiliedzīvotājus brīdina pamest Gazu.
Netanjahu sacīja, ka viņa runa daļēji tika pārraidīta pa skaļruņiem Gazas joslā, cerot sasniegt gan "Hamas" līderus, gan joprojām gūstā turētos ķīlniekus.
"Mēs neesam jūs aizmirsuši - ne uz mirkli. Visa tauta ir ar jums, un mēs neklusēsim un nepadosimies, līdz mēs jūs visus - gan dzīvos, gan mirušos - nogādāsim mājās," sacīja Netanjahu.