86 gadus vecais Karloss Soria iekaro Manaslu un pārraksta alpīnisma vēsturi
Šorīt, 2025. gada 26. septembrī, plkst. 5.30 pēc Nepālas laika spāņu alpīnists Karloss Soria (86) sasniedza Manaslu (8163 m) virsotni, ziņo Nepālas komerciālo ekspedīciju kompānija "Seven Summit Treks". Manaslu ir astotais augstākais kalns pasaulē, un šis kāpiens kļuvis par vēsturisku notikumu alpīnisma vēsturē.
Ar šo sasniegumu Soria kļūst par vecāko cilvēku pasaulē, kurš jebkad uzkāpis kādā no vairāk nekā 8000 metru augstajām virsotnēm.
Simbolisks kāpiens Spānijai un pašam Soriai
Šim notikumam ir īpaša nozīme gan Spānijā, gan paša alpīnista dzīvē – tieši pirms 50 gadiem, 1975. gadā, tika īstenota pirmā Spānijas ekspedīcija uz Manaslu, kurā piedalījās arī pats Karloss Soria.
Tagad, pusgadsimtu vēlāk, viņš atgriezies virsotnē, nostiprinot savu statusu kā vienu no leģendārākajiem kalnos kāpējiem pasaulē.
Gandrīz pilns “astoņtūkstošnieku” saraksts
Šobrīd Soria ir sasniedzis 12 no 14 pasaules augstākajām virsotnēm, viņam trūkst vien kāpiens uz Daulagiri un Šišapangmu. Viņš jau iepriekš kļuva par vecāko cilvēku, kurš uzkāpis K2, Makalu, Kančendžangā un Annapurnā.
Īpaši ievērības cienīgs ir fakts, ka Karloss Soria ir vienīgais alpīnists pasaulē, kurš pēc 60 gadu vecuma sasniegšanas uzkāpis desmit dažādās vairāk nekā 8000 metrus augstās virsotnēs.
Jauna lappuse alpīnisma vēsturē
Ar panākumiem Manaslu virsotnē 86 gadu vecumā Soria pierāda, ka vecums nav šķērslis alpīnisma kaislībai un mērķtiecībai. Viņa sasniegums tiek vērtēts kā unikāls ne tikai Spānijas, bet arī pasaules alpīnisma vēsturē.