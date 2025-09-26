Zelenskis lūdzis Trampam ieročus, kas varētu mainīt kara gaitu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikšanās laikā lūdzis ASV prezidentam Donaldam Trampam nodrošināt Ukrainai raķetes "Tomahawk", vēsta britu laikraksts "Daily Telegraph", atsaucoties uz avotiem.
Augsto tehnoloģiju ieroču sistēma palīdzēs Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam sēsties pie sarunu galda, lai apspriestu miera līgumu, Zelenskis teicis Trampam.
Lūgums izteikts nesenās Zelenska un Trampa tikšanās gaitā ANO Ģenerālajā asamblejā, izdevumam pauduši vairāki avoti.
Intervijā pēc tikšanās Zelenskis teica, ka Tramps piekritis viņa priekšlikumam par tāla darbības rādiusa spārnoto raķešu piegādēm.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio Eiropas kolēģiem teicis, ka Trampa toņa maiņa Ukrainas jautājumā būtu jāuztver "pēc iespējas pozitīvāk", pauduši avoti diplomātu aprindās.
Rubio arī teicis, ka ASV prezidents ir "ļoti dusmīgs" uz Putinu par to, ka Krievijas diktators ignorē viņa centienus izbeigt trīsarpus gadus ilgstošo karu.
Kā vēsta laikraksts, nav zināms, vai Zelenska mēģinājumi saņemt raķetes "Tomahawk" no ASV būs veiksmīgi.
Ar 2500 kilometru darbības rādiusu un 450 kg smagu kaujas galviņu šī raķete ir daudz efektīvāka nekā jebkurš līdzīgs tāla darbības rādiusa ierocis, ko Kijivai nodrošinājuši Rietumu sabiedrotie.
Bijušais ASV prezidents Džo Baidens noraidīja līdzīgu lūgumu, kas bija daļa no desmit punktu "uzvaras plāna", ar kuru Zelenskis nāca klajā Baidena prezidentūras beigās.