Slovākija konstitūcijā sašaurina LGBT tiesības: stingrāki dzimuma maiņas noteikumi, adopcija tikai laulātajiem
Slovākijas parlaments piektdien apstiprināja konstitūcijas grozījumus, ierobežojot LGBT kopienas tiesības, arī viendzimuma pāru tiesības, bet noteikumus par dzimuma maiņu padarot stingrākus.
Grozījumi arī paredz, ka valsts tiesību aktiem ir prioritāte pār Eiropas Savienības (ES) tiesību aktiem. Kopš atgriešanās pie varas 2023.gadā premjerministrs Roberts Fico bieži ir nonācis pretrunā ar ES kopīgo nostāju. Pret Fico centieniem ierobežot tiesības valstī notikuši protesti.
Parlaments grozījumus apstiprināja ar 90 balsīm "par" un septiņām balsīm "pret", kas ir pietiekami, lai to pieņemtu 150 deputātu parlamentā.
Fico ceturtdien šo balsojumu raksturoja kā "vēsturisku iespēju mainīt konstitūciju".
Pēc grozījumu publicēšanas janvāra beigās Fico atsaucās uz "mūsu senču tradīcijām, kultūras un garīgo mantojumu", lai izveidotu "konstitucionālu barjeru pret progresīvo politiku" un atjaunotu "veselo saprātu".
"Pastāv divi dzimumi, vīrietis un sieviete", kas tiek noteikti dzimšanas brīdī, teikts grozījumos. "Dzimumu nevar mainīt, izņemot nopietnu iemeslu dēļ, saskaņā ar procedūrām, kas tiks noteiktas ar likumu."
Grozījumi atļauj adopciju tikai laulātiem pāriem, ar retiem izņēmumiem.
Slovākijas konstitūcijā pēc 2014.gada grozījumiem laulība jau ir definēta kā savienība starp vīrieti un sievieti. Tajā arī noteikts, ka Slovākijas "suverenitātei" attiecībā uz "kultūras un ētikas jautājumiem" jābūt svarīgākai par ES tiesību aktiem.