Viļņas grāmatu gadatirgus un “Scanorama” atsakās no Nausēdas patronāžas
Viļņas Grāmatu gadatirgus un Eiropas filmu festivāls "Scanorama" atteicies no valsts prezidenta Gitana Nausēdas kā sava patrona, tādējādi protestējot pret Ignota Adomaviča iecelšanu kultūras ministra amatā.
Piektdien Lietuvas Izdevēju asociācija platformā "Facebook" paziņoja, ka Nausēda "ignorēja kultūras sabiedrības balsi" un mudināja kultūras jomas pārstāvjus nogaidīti un pieņemt esošo situāciju.
Asociācija norādīja, ka 2026.gada Viļņas Grāmatu gadatirgus norisināsies bez valsts prezidenta kā patrona, kā arī pasākumā netiks gaidītas premjerministres Ingas Ruginienes un kultūras ministra runas. "Kultūra nav platforma politiķiem. Kultūra ir mūsu būtība. Bez tās valsts ir tikai teritorija," pauda Lietuvas Izdevēju asociācija.
Paziņojumu parakstīja Izdevēju asociācija, Lietuvas Blakustiesību asociācija (AGATA) un Viļņas Grāmatu gadatirgus kultūras programmas organizatoru komiteja.
Nākamais Viļņas Grāmatu gadatirgus norisināsies no 26.februāra līdz 1.martam.
Savukārt Eiropas filmu festivāls "Scanorama" ceturtdien paziņoja, ka atsakās no Nausēdas kā festivāla patrona, lai protestētu pret populistiskās partijas "Nemunas rītausma" kandidāta iecelšanu kultūras ministra amatā.
"Kultūras sabiedrība šodien protestē pret lēmumu uzticēt Kultūras ministriju politiskam spēkam, kas nav savienojams ar demokrātiskām vērtībām un cieņu pret kultūru. Protests liecina, ka kultūras darbinieku balss ir ignorēta," teikts Eiropas filmu festivāla "Facebook" lapā publicētajā paziņojumā.
Tajā piebilsts, ka prezidents kā festivāla patrons iepriekš simbolizēja "reālu atbalstu kultūrai" un "uzticību radošajiem darbiniekiem un sabiedrībai". "Kad šī apņemšanās zūd, patronāža zaudē savu nozīmi," sacīja festivāls.
"Scanorama" arī atkārtoti pauda pārliecību, ka kino ir būtiska sociālā loma, norādot, ka tas palīdz "audzināt sabiedrības jūtīgumu, veidot kritisko domāšanu, saglabāt atmiņu un stiprināt noturību".
"Atsakoties no prezidenta kā patrona, "Scanorama" izvēlas būt lojāls savām vērtībām un cilvēkiem, kuri šodien aizstāv kultūras nākotni Lietuvā," norādīts festivāla izplatītajā paziņojumā.
Savukārt vizuālais teātris "Kosmos Theatre", protestējot pret Adomaviča iecelšanu amatā, paziņoja, pārtrauc sadarbību ar valsts prezidenta biroju.
Kopš aprīļa "Kosmos Theatre" aktīvi sadarbojās ar prezidenta biroju interaktīvu izstādi "Kosmoss un tā vēsture", kuru prezentēt bija plānots šā gada nogalē Pilsoniskās izglītības centrā.
Teātra paziņojumā uzsvērts, ka projektam Lietuvas zinātnes nozares vēsturiskās atmiņas un mūsdienu sasniegumu popularizēšanai ir veltīts daudz laika un enerģijas, taču teātris pārtrauc projekta īstenošanu un sadarbību ar Valsts prezidenta kanceleju.
"Mēs ticam Lietuvai, ka netiks normalizēta politiska nekaunība, nepamatoti ultimāti un apsūdzības, apzināta nepiemērotu ministru kandidātu izvirzīšana, necieņa pret sevi un citiem, kā arī citi trūkumi, kas pastāvīgi pavada Seima deputātu Remiģiju Žemaitaiti. Mēs ticam, ka Lietuvas prezidents spēj to novērst," paziņoja teātris.
Ceturtdien, kad Seimā tika apstiprināta sociāldemokrātes Ingas Ruginienes valdība un jaunās valdības ministri deva zvērestu, pie Prezidenta pils notika protests pret Adomaviča iecelšanu kultūras ministra amatā. Petīciju pret Adomaviča iecelšanu amatā parakstījuši vairāk nekā 50 000 cilvēku.
"Nemunas rītausma" izvirzīja Adomaviču kultūras ministra amatam. Viņš ir partijas līdera Žemaitaiša radinieks - Adomaviča sieva un Žemaitaiša brāļa sieva ir māsas.
Adomaviča iecelšanas kritiķi uzsvēra, ka viņam trūkst pieredzes un kompetences vadīt Kultūras ministriju.
Politiķis ir beidzis Čurļoņa mākslas skolu, kur mācījies spēlēt trombonu. Vēlāk viņš studēja Viļņas Universitātes Biznesa skolā.
Nesen viņš bija deputāta Raimonda Šuķa padomnieks. Savā vēlēšanu pieteikumā Adomavičs ir norādījis, ka 2019.-2024.gadā viņš ir bijis ģimenes uzņēmuma "Bravopasta" komercdirektors, bet 2012.-2019.gadā - lauksaimnieks, kas ražo saldētus produktus. Pirms tam viņš strādājis par graudu elevatora direktoru, personāldaļas vadītāju bankā "Swedbank", bārmeni, kafejnīcas direktoru un apdrošināšanas brokeri.
Lai gan sākotnēji Nausēda paziņoja, ka neapstiprinās ministra amatā nevienu "Nemunas rītausmas" biedru, mudinot valdības koalīcijas partiju ministra amatam izvirzīt partijai nepiederošus cilvēkus, saasinoties valdības veidošanas krīzei, Lietuvas prezidents trešdienas vakarā paziņoja, ka "ar smagu sirdi" apstiprina Adomaviču amatā.