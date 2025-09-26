Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa amatpersonas aicina aplūkot vīrieša fotogrāfijas.
Pasaulē
Šodien 11:24
Policija lūdz atpazīt vīrieti
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa amatpersonas aicina aplūkot vīrieša fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kuram ir informācija par šīs personas identitāti vai iespējamo atrašanās vietu.
Valsts policija aicina sazināties, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai 64001525, vai rakstot uz e-pastu: sanija.cvibele@vidzeme.vp.gov.lv
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa amatpersonas aicina aplūkot vīrieša fotogrāfijas.
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa amatpersonas aicina aplūkot vīrieša fotogrāfijas.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.