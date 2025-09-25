"Patiesība ir labāka par ilūzijām!" Polijas premjerministrs izsaka šaubas par Trampa plānu Ukrainas atgūšanai no Krievijas
Polijas premjerministrs Donalds Tusks skeptiski komentējis ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojumu, ka Ukraina ar Eiropas Savienības (ES) un NATO atbalstu var atgūt teritoriju no Krievijas.
"Prezidents Tramps teica, ka Ukraina ar Eiropas Savienības atbalstu var atgūt visu savu teritoriju. Aiz šī apbrīnojamā optimisma slēpjas solījums samazināt ASV iesaisti un nodot atbildību par kara izbeigšanu Eiropai," viņš raksta sociālajā tīklā "X". "Patiesība ir labāka par ilūzijām."
Tramps otrdien pēc tiekšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski paziņoja, ka Ukraina varētu atgūt visu savu teritoriju no Krievijas un pat iet tālāk, tādējādi būtiski mainot savu iepriekšējo attieksmi pret Kijivas kara mērķiem.
"Es domāju, ka Ukraina ar Eiropas Savienības atbalstu ir spējīga cīnīties un atgūt visu Ukrainu tās sākotnējā veidolā," Tramps rakstīja savā sociālajā tīklā "Truth Social".
Noraidot Krieviju kā "papīra tīģeri", kas atrodas ekonomiskās grūtībās, Tramps piebilda, ka Ukraina varētu "atgūt savu valsti tās sākotnējā formā un, kas zina, varbūt pat iet tālāk".