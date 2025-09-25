Zelenskis paziņo, kad būs gatavs atkāpties
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka neplāno palikt pie varas pēc kara beigām un ir gatavs vērsties pie parlamenta ar lūgumu organizēt vēlēšanas, sasniedzot pamieru. Viņš uzsvēra, ka viņa galvenais mērķis ir konfliktu izbeigt, nevis turpināt politisko karjeru.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka neplāno vadīt valsti pēc kara beigām. To viņš sacīja programmā "The Axios Show". Turklāt valsts vadītājs apsolīja vērsties Ukrainas parlamentā ar lūgumu organizēt vēlēšanas, ja tiks panākts pamiers.
Kad Zelenskiem jautāja, vai viņš uzskatīs savu darbu par pabeigtu pēc kara beigām, viņš atbildēja, ka būs "gatavs" atkāpties no amata. "Mans mērķis ir pabeigt karu, nevis turpināt kandidēt amatam," apliecināja Ukrainas prezidents.
Pēc Ukrainas līdera teiktā, drošības situācija un valsts konstitūcija rada noteiktus izaicinājumus, tomēr viņš tic, ka vēlēšanas ir iespējamas, vēsta UNIAN.
Zelenskis piebilda, ka tikšanās laikā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu viņš paziņoja, ka uguns pārtraukšanas gadījumā "mēs varam izmantot šo laika posmu, un es varu dot tādu signālu parlamentam".
Prezidents uzsvēra, ka saprot, ka cilvēki var vēlēties "līderi ar... jaunu mandātu", lai pieņemtu svarīgus lēmumus, kas nepieciešami ilgtermiņa miera sasniegšanai. Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka drošības problēmas apgrūtinās vēlēšanu organizēšanu, tomēr viņš tic, ka tas ir iespējams.