Turcija Lietuvā izvieto NATO Agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēmas lidmašīnu
Turcija Lietuvā izvietojusi NATO Agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēmas (AWACS) lidmašīnu, paziņoja Lietuvas aizsardzības ministre Dovile Šakaliene.
"Būs vairākas misijas. Drošības apsvērumu dēļ es nevaru atklāt precīzus datumus, taču šī nebūs vienīgā misija. Mēs vēl apspriežam to skaitu. Pēc vairākiem mēnešiem mums būs arī citi papildu resursi," sacīja ministre.
Aģentūra "Bloomberg" ziņoja, ka AWACS lidmašīna Lietuvā izvietota pēc tam, kad Krievijas lidmašīnas nesen pārkāpa Baltijas valstu gaisa telpu.
Saskaņā ar Lietuvas Bruņoto spēku sniegto informāciju AWACS ir svarīga loma gaisa telpas uzraudzības, taktiskās kontroles un ātrās reaģēšanas nodrošināšanā. Tā spēj atklāt mērķus lielā attālumā, koordinēt gaisa operācijas un nodot informāciju gan gaisa, gan sauszemes vienībām. Tas ļauj NATO partneriem ātri pielāgoties mainīgajai drošības videi un paaugstināt vispārējo drošības līmeni reģionā.
AWACS lidmašīnas arī aprīlī tika izvietotas Šauļos.