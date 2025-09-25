Tramps norāda, ka ANO pret viņu veikusi "trīskāršu sabotāžu"
ASV prezidents Donalds Tramps asi kritizējis virkni tehnisku problēmu, kas bija novērojamas viņa uzstāšanās laikā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Viņaprāt tehniskās problēmas bija mērķtiecīgas, tomēr ir viens "bet".
"Tas, kas vakar notika ANO, bija kaunpilns notikums. Es piedzīvoju ne vienu, ne divus, bet trīs ļaunprātīgus notikumus!" savā sociālajā tīklā "Truth Social" pauda Tramps. Viņš norādīja, ka vispirms pie ANO ēkas pēkšņi apstājās eskalators, pēc tam viņa runas laikā nestrādāja teleprompters [ierīce, kas ataino sakāmo tekstu] un uz skatuves viņam esot bijušas problēmas arī ar skaņu. Viņš aicināja ANO nekavējoties sākt izmeklēšanu par notikušo, nosaucot to par “trīskāršu sabotāžu”.
Tomēr situācija ir kāds "bet". Kā norāda, ANO ģenerālsekretāra pārstāvis Stefans Dujariks eskalators apstājās, jo Baltā nama video operators, kurš atradās Trampam priekšā nejauši aktivizēja tā drošības mehānismu. Pēc kļūmes tas atkal tika palaists. Tāpat Dujariks norāda, ka teleprompters nebija ANO atbildība. "Telepromptera darbību nodrošina Baltais nams, tāpēc no mūsu puses par šo jautājumu nebūs plašāki komentāri."
Kas attiecas uz skaņu, trešdien Tramps savā sociālajā medijā sūdzējās, ka viņa uzstāšanās laikā telpā esot bijus slikta skaņas kvalitāteā. "Pēc runas man teica, ka skaņa auditorijā bija pilnībā apslāpēta ," pauda Baltā nama saimnieks."Labā ziņa ir tā, ka mana runa saņēma daudz sajūsmas. Iespējams, viņi novērtēja, ka tik maz cilvēku ir paveikuši to, ko es," pauda Tramps.
ANO amatpersona gan norāda, ka skaņa visiem, kas uzstājās asamblejā bijusi vienāda. "Skaņas sistēma ir izstrādāta tā, lai cilvēki, kas sēž savās vietās, varētu klausīties runas, kas tulkotas sešās valodās, izmantojot austiņas," norādīja amatpersona.