Šodien 14:57
Zelenskis: Krievijas amatpersonām tūlīt pat jāizbeidz karš vai jāsāk meklēt bumbu patvertni
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijas laikā teica, ka, ja Krievija neplāno izbeigt karu, Kremļa amatpersonām noderētu zināt, kur atrodas tuvākā bumbu patvertne, vēsta ukraiņu medijs “EspresoTV.”
Intervijā ar “Axios” Zelenskis norādīja, ka ASV prezidents Donalds Tramps atbalsta Ukrainas ieceri uzbrukt Krievijas enerģētikas infrastruktūrai un ieroču ražošanas rūpnīcām. Viņš arī piebilda, ka, ja Ukraina papildu saņems tālās darbības ieročus no ASV, tie tiks izmantoti.
Prezidents uzsvēra, ka Ukraina neuzbruks civiliedzīvotājiem, jo viņi “nav teroristi.” Tajā pašā laikā viņš norādīja, ka Krievijas varas iestādes, tostarp Kremlis, ir potenciālie mērķi.
“Viņiem ir jāzina, kur ir bumbu patvertne. Tas viņiem ir nepieciešams. Ja viņi nebeigs karu, viņiem noderēs šī informācija,” teica Ukrainas līderis, runājot par Kremļa amatpersonām.