Sieviete vienas minūtēs laikā palīdz draudzenei noteikt viņas diagnozi. To nebija spējuši izdarīt vairāki ārsti
Makenena Kovača dalījusies ar stāstu, ka palīdzējusi noteikt diagnozi savai draudzenei, kura pēc profesijas ir medmāsa, un ko iepriekš nebija spējuši izdarīt seši dažādi ārsti.
Virālajā “TikTok” video, kas izpelnījies vairāk nekā 900 tūkstošus skatījumu, Makenena stāsta, ka nesen devusies ceļojumā ar savām draudzenēm. Braucot automašīnā uz lidostu, draudzene no Arizonas sāka runāt par savu veselības stāvokli.
Draudzene padalījās, kādi ir viņas simptomi: vestibulārs reibonis, sāpes kaulos, apziņas aptumšošanās, nogurums, izsitumi uz ādas, nātrene, migrēna, nespēja normāli komunicēt un koncentrēties, iekšējs satraukums, aizsprostotas ausis. Makenena uzreiz saprata, ka draudzenei ir tāda pati problēma, kāda viņai bijusi pagājušajā gadā.
Tā kā draudzene ir medmāsa, viņai bija viegli atrast speciālistus, pie kuriem vērsties. Taču, pēc Makenenas vārdiem, ārsti noteikuši visdažādākās diagnozes — piemēram, viena no tām bijusi Menjēra slimība, kas ir hroniska vai akūta vestibulārās sistēmas saslimšana. Neskatoties uz to, ka draudzene lietoja izrakstītās zāles, simptomi nepazuda.
Video Kovača norāda, ka “neviens ārsts” nepieminēja histamīna nepanesību — stāvokli, kurā organisms nespēj efektīvi noārdīt uzņemto histamīnu.
“Es viņai pateicu: tev ir histamīna nepanesība. Man bija tāda pati situācija pagājušajā gadā, tikai es jutos vēl sliktāk,” dalās satura veidotāja.
Kovača jautājusi draudzenei, vai viņas locītavas ir hipermobilas (t. i., spēj kustēties vairāk, nekā normāli paredz locītavu kustību apjoms). Draudzene atbildējusi: “Ļoti!” Viņa skaidro, ka daudzi cilvēki nespēj sasaistīt šīs pazīmes ar histamīna nepanesību.
Video aprakstā Kovača piebilst: “Tas nav medicīnisks padoms, un es neesmu ārste.”