Krievijas militārajos poligonos dronu testēšanā piedalījušies Ķīnas inženieri
Dokumenti apstiprina, ka Ķīnas uzņēmumi piegādāja Krievijai dronus. Arī Ķīnas inženieri piedalījās militāro dronu testēšanā, ziņo "Reuters".
Ķīnas speciālisti strādāja "Kupol" rūpnīcā Krievijā
Ķīnas eksperti vairākkārt ir apmeklējuši Krievijas aizsardzības rūpnīcu "Kupol", lai veiktu tehnisko darbu pie militārajiem droniem. Par to ziņoja divi Eiropas drošības avoti, un to apstiprināja aģentūras "Reuters" iegūtie dokumenti.
Kopš pagājušā gada Ķīnas pārstāvji ir apmeklējuši rūpnīcu vairāk nekā sešas reizes. Šajā periodā rūpnīca saņēma Ķīnas uzbrukuma un izlūkošanas dronu partijas, izmantojot Krievijas starpnieku.
Ķīnas speciālistu iesaistīšanās izstrādē
"Reuters" iepriekš ziņoja, ka "Kupol" Ķīnā izstrādā jauno "Garpiya-3" dronu, iesaistot vietējos speciālistus. Tagad ir atklājies, ka Ķīnas inženieri piedalījās militāro dronu testēšanā Krievijā.
Avoti norāda, ka šī sadarbība iezīmē pieaugošu sadarbību starp "Kupol" un Ķīnas uzņēmumiem dronu jomā. Šiem droniem ir izšķiroša loma karā pret Ukrainu.
Ko saka Ķīna un Krievija
Ķīnas Ārlietu ministrija paziņoja, ka tai nav zināms par šādu sadarbību. "Ķīna vienmēr ir ieņēmusi objektīvu un taisnīgu nostāju "Ukrainas krīzes" jautājumā, nekad nav piegādājusi nāvējošus ieročus nevienai konflikta pusei un stingri kontrolē divējāda lietojuma preču, tostarp dronu, eksportu," teikts ministrijas paziņojumā.
Kremlis, Krievijas Aizsardzības ministrija un "Kupol" rūpnīca uz "Reuters" jautājumiem neatbildēja.
Ķīnas dronu piegādes
Dokumenti liecina, ka "Kupol" saņēma vairāk nekā desmit uzbrukuma dronu no Ķīnas uzņēmuma "Sichuan AEE". Piegādes tika veiktas caur Krievijas aizsardzības uzņēmumu "TSK Vector", uz kuru attiecas ASV un ES sankcijas.
2024. gadā Čebarkulas testēšanas vietā Čeļabinskas apgabalā tika pārbaudīti A60, A100 un A200 droni. Ķīnas speciālisti piedalījās dronu montāžā Iževskā un apmācīja "Kupol" personālu to darbībā.
Jauni modeļi un perspektīvas
Rēķini un piegādes pavadzīmes liecina, ka AEE piegādāja dronus ar aizsardzības sistēmu pret radioelektronisko traucējumu ietekmi. Līgumu vērtība bija simtiem tūkstošu dolāru.
Turklāt vēl viens Ķīnas uzņēmums "Hunan Haotianyi" piegādāja HW52V dronus, kas spēj veikt izlūkošanas un trieciena misijas. Eiropas avoti uzskata, ka darbā "Kupol" objektā bija iesaistīti arī šī uzņēmuma speciālisti.
Ķīna kā daļa no piegādes ķēdes
Amerikāņu eksperts Samuels Bendets paziņoja: "Ķīnas komponentiem ir milzīga loma un ietekme Krievijas militārajās sistēmās... īpaši gaisa dronos."
Saskaņā ar dokumentiem, 2025. gadā tika apspriests darbs pie jauna GA-21 drona, kas varētu būt Irānas "Shahed-107" versija. Tas spēj veikt izlūkošanas un trieciena misijas.
"Reuters" jūlijā ziņoja, ka Ķīnas dronu dzinēji slepeni tika piegādāti Krievijai, izmantojot fiktīvas kompānijas. Tie tika deklarēti kā "rūpnieciskās saldēšanas iekārtas", lai apietu Rietumu noteiktos ierobežojumus.
Ukrainas prezidenta sankciju politikas komisārs Vladislavs Vlasjuks paziņoja, ka aptuveni 60% ārvalstu komponentu, kas atrodami Krievijas ieročos, nāk no Ķīnas.