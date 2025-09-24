Ziņās rādā, ka lidrobota uzbrukumā Elatai Izraēlas dienvidos trešdien ievainoti 20 cilvēki.
Izraēlā no Jemenas raidīts lidrobots ievaino 20 cilvēkus
Lidrobota uzbrukumā Elatai Izraēlas dienvidos trešdien ievainoti 20 cilvēki, ziņo glābšanas dienesti.
Izraēlas armija pavēstījusi, ka lidrobots palaists no Jemenas.
Jemenas hutiešu nemierniek pēdējo divu gadu laikā regulāri apšauda Izraēlu ar raķetēm un lidrobotiem, solidarizējoties ar palestīniešu teroristisko grupējumu "Hamas".
Tikai pirms nedēļas hutiešu raidīts lidrobots trāpīja kādas viesnīcas ieejas durvīs, tomēr šajā uzbrukumā cietušo nebija.