Taivānā plosās tā dēvētais "supertaifūns": dzīvību zaudējuši 17 cilvēki
Taivānas austrumos otrdien, pārplūstot barjerezeram, vismaz 17 cilvēki gājuši bojā, un vairāk nekā 100 pazuduši bez vēsts, trešdien paziņoja valdības amatpersona.
Traģēdija notika pēc tam, kad Filipīnu ziemeļos un Taivānā pirmdien plosījās supertaifūns "Ragasa" ar stipru vēju un lietusgāzēm, kura dēļ tika evakuēti tūkstošiem cilvēku.
Pirms vairākiem gadu desmitiem izveidotais barjerezers Hualjeņas apriņķī otrdien pārplūda, aizskalojot tiltu, un tā ūdeņi ieplūda pilsētā.
Trešdien ap plkst.7.00 (plkst.2.00 pēc Latvijas laika) tika apstiprināts, ka gājuši bojā 14 un ievainoti 18 cilvēki, bet glābēji meklēja 30 bez vēsts pazudušos. Nacionālā ugunsdzēsības aģentūra vēlāk palielināja pazudušo cilvēku skaitu līdz 124. Šobrīd mediji ziņo, ka bojā gājuši 17 cilvēki.
Plūdu ūdeņi dažviet Hualjeņas pilsētā pacēlās līdz namu otrajam stāvam, iesprostojot 263 cilvēkus. Viņiem tika ieteikts palikt dzīvokļos un nogaidīt, līdz ūdens līmenis kritīsies.
Taivānā taifūna "Ragasa" dēļ tika evakuēti vairāk nekā 7600 cilvēku. Taivāna bieži pieredz tropiskās vētras laikā no jūlija līdz oktobrim.
Jūlija sākumā taifūns "Danas" šajā salā prasīja divu cilvēku dzīvības un vairākus simtus ievainoja.