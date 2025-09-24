Leiena: ES jāatbrīvojas no Krievijas naftas un gāzes atlikumiem
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena otrdien paziņoja par ieceri ieviest nodevas Krievijas naftas importam Eiropas Savienībā (ES), lai līdz gada beigām to izbeigtu pilnībā.
Leiena norādīja, ka šo nodevu ieviešana galvenokārt ir vērsta pret Ungāriju un Slovākiju, kas no Krievijas turpina iepirkt energoresursus. "Mēs vēlamies atbrīvoties no naftas un gāzes atlikumiem, kas no Krievijas nonāk ES," sacīja Leiena.
Viņa uzsvēra, ka nodevu ieviešanai vajadzētu pamudināt Ungāriju un Slovākiju atteikties no Krievijas energoresursu iepirkšanas.
ASV prezidents Donalds Tramps pieprasījis, lai sabiedrotie pārtrauktu pirkt Krievijas naftu, pirms viņš ķeras pie Maskavas sodīšanas.
Tikmēr Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto pavēstījis, ka Ungārija nepārtrauks no Krievijas pirkt energoresursus, jo nepastāv alternatīvu piegādes ceļu. Viņš Eiropas amatpersonas, kas pieprasa atteikties no Krievijas gāzes, nosaucis par fanātiķiem.
Sijārto uzsvēra, ka Budapešta nemainīs savu nostāju pat ASV izdarītā spiediena dēļ. "Mums nav piekļuves jūrai. Būtu lieliski, ja mums tāda būtu, tad mēs varētu uzbūvēt naftas pārstrādes rūpnīcu vai sašķidrinātās dabasgāzes termināli," viņš paskaidroja.