VIDEO: krievu okupanti netālu no Limanas nošauj ģimeni un sagrābj meiteni par ķīlnieci, kuru izmanto par dzīvo vairogu
Luhanskas sektorā Krievijas karavīri nošāva ģimeni, sagrāba nepilngadīgu meiteni par ķīlnieci un izmanto viņu kā dzīvo vairogu, lai virzītos uz priekšu.
Netālu no Šandriholoves ciema Kramatorskas rajonā, Doneckas apgabalā, Krievijas okupanti pastrādāja kara noziegumu. Tika nogalināta civiliedzīvotāju ģimene, bet pusaugu meitene tika sagūstīta un izmantota kā dzīvais vairogs, lai virzītos uz priekšu.
Situāciju apstiprināja pārtvertās okupantu sarunas un Ukrainas Bruņoto spēku Trešās armijas korpusa dronu ieraksti, ziņo "Dialog.ua".
Saskaņā ar Trešās armijas korpusa preses dienesta sniegto informāciju, vēl pirms uzbrukuma Šandrholovei Krievijas komandieris ar izsaukuma signālu "Bali" deva tiešu pavēli likvidēt civiliedzīvotājus, pavēlot "nogalināt visus bez šķirošanas". Okupantu vienība iegāja dzīvojamā ēkā, kur karavīri nošāva meitenes vecākus un sagrāba bērnu par ķīlnieku.
"Uzreiz gatavojaties tam, ka nāksies nogalināt cilvēkus. Nogalināt visus bez šķirošanas. Visus, bez šķirošanas, nu, atskaitot bērnus. Visi, kas tur atrodas, mums ar viņiem nav nekāda sakara," rācijā strikti saka okupantu komandieris.
"Bērns pastāvigi jāuzrauga, kaut kur viņu turam un ar muguru pret viņu negriesties, viņš pastāvīgi jāuzrauga," saka okupantu komandieris.
"Pārmeklēt pilnībā visas ēkas. Viens pieskata bērnu un organizē sakarus. Nākamais meklē pagrabu"
"Ķermeņi, lai viņa ķermeņus neredz. Tos aizvākt kādā atsevišķā ēkā, no ielas arī ķermeni aizvākt, obligāti! Meitene, lai ķermeņus neredz, turēt viņu kaut kur atsevišķi. Neaiztikt, naizvainot, pabarot, padzirdīt un visu pārējo..." norādījumus turpina klāstīt komandieris.
"Visas durvis, logus aizbarikādēt un novērot ceļu," rācijā saka komandieris.
Meitene pašlaik tiek turēta kā dzīvais vairogs, novēršot Ukraians aizstāvju uguni un ļaujot okupantiem virzīties uz priekšu Limanas virzienā. Visas Krievijas armijas darbības ir iepriekš plānotas, ko apstiprina pārtvertās sarunas.
Trešais armijas korpuss fiksējis šo kara noziegumu un atgādināja, ka savlaicīga evakuācija no kaujas zonām palīdzēs izvairīties no traģēdijām un glābt civiliedzīvotāju dzīvības.