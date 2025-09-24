Vācijā vīrietis un divi bērni dzīvi sadeg "Teslā", nespējot atvērt elektroauto durvis
Traģiskā negadījumā Rietumvācijā 43 gadus vecs vīrietis un divi deviņus gadus veci bērni gāja bojā, dzīvi sadegot "Tesla" automašīnā, ziņo Daily Mail.
Policijas ziņojumā teikts, ka "Tesla" automašīna mēģināja apdzīt citu transportlīdzekli, nobrauca no ceļa, ietriecās kokā un pēc tam aizdegās. “Traģiski, tā aizdegās, un trīs cilvēki automašīnā sadega. Starp viņiem bija divi bērni un vīrietis,” sacīja policijas pārstāvis no Unnas apgabala.
Kāds avārijas aculiecinieks esot centies atvērt automašīnas durvis, taču tas neizdevās, ziņo Vācijas mediji. Vienam bērnam izdevās izkļūt no degošā transportlīdzekļa, un viņš tika nogādāts slimnīcā ar helikopteru.
Iepriekš jau ziņots, ka durvju rokturi vairākos “Tesla” modeļos pārstāj darboties brīdī, kad tiek atslēgts strāvas piegādes avots, un saskaņā ar Vācijas Automobiļu asociācijas datiem durvis ir iespējams manuāli atvērt tikai no iekšpuses, kas apgrūtina glābšanas darbus. Šī problēma pēdējā laikā piesaistījusi uzmanību, jo ir atklāti vairāki gadījumi, kad pasažieri bija iesprostoti automašīnā pēc avārijas un glābšanas dienesti nespēja viņus izglābt.
Tesla dizaina vadītājs Frans fon Holzhauzens "Bloomberg" sacīja, ka kompānija plāno pārstrādāt durvju rokturus, reaģējot uz incidentu ziņojumiem.
Jauns.lv jau iepriekš rakstīja par elektroauto un to ugunsdrošības riskiem. Lai gan šie transportlīdzekļi aizdegas retāk nekā ar iekšdedzes dzinējiem aprīkotas automašīnas, to ugunsgrēki ir daudz sarežģītāki, ilgāk dzēšami un potenciāli bīstamāki.
"FN-Serviss" ugunsdrošības speciālisti informē – elektrisko transportlīdzekļu akumulatoru ugunsgrēki ir sarežģītāki par tradicionāliem, jo tiem raksturīgas augstas degšanas temperatūras, indīgas gāzes un atkārtotas aizdegšanās risks. “Litija jona baterijas sastāv no simtiem mazu šūnu, kas var aizdegties pat atkārtoti – arī pēc dzēšanas,” uzsver eksperti.
Lai gan Latvijā šādi gadījumi pagaidām ir reti, pasaules prakse liecina par augošu risku. Daudzviet Eiropā, piemēram, Vācijā, pēc smagiem negadījumiem jau ieviesti ierobežojumi elektroauto novietošanai pazemes autostāvvietās un tiek pieprasīta speciāla apmācība ugunsdzēsējiem. Tāpat Vācijā avarējušus e-auto atļauts pārvadāt tikai īpašos pārklājos.