Donalda Trampa slepkavības mēģinājumā apsūdzētais tiesā centies sevi nonāvēt
Raiens Rauts, kurš pērnā gada 15. septembrī Floridas golfa laukumā plānoja noslepkavot ASV prezidentu Donaldu Trampu, atzīts par vainīgu visās apsūdzībās.
Federālā zvērināto tiesa atzina Rautu par vainīgu piecās apsūdzībās, tai skaitā par mēģinājumu nogalināt toreizējo ASV prezidenta kandidātu un vairākās ar šaujamieročiem saistītās apsūdzībās. Soda piespriešana ir paredzēta 18.decembrī, un Rautam draud mūža ieslodzījums.
Kad bija pasludināts spriedums un zvērinātie sāka iziet no zāles, Rauts paķēra pildspalvu un mēģināja iedurt sev kaklā. Viņam neizdevās savainoties, jo tā izrādījās īpaši izstrādāta elastīga pildspalva, lai to nevarētu izmantot par ieroci.
Tiesas maršali saķēra Rautu un izvilka no tiesas zāles. Vēlāk viņš atkal tika ievests zālē roku važās, bez žaketes un kaklasaites.
Rauts tika aizturēts pērnā gada 15.septembrī pēc tam, kad Slepenā dienesta aģenti bija pamanījuši viņu ar šaujamieroci pie golfa laukuma, kurā spēlēja Tramps. Tajā pašā mēnesī viņam izvirzīja apsūdzības par Trampa nogalināšanas plānošanu viņa golfa laukumā Floridā, atentāta mēģinājumu pret prezidenta kandidātu, un ar šaujamieročiem saistītos noziegumos.
Izpētot apkārtni pirms Trampa golfa spēles, viens no Slepenā dienesta aģentiem pamanīja Rauta AK-47 tipa šauteni, kas bija izbāzta no krūmiem, kur slēpās aizdomās turētais. Aģents atklāja uguni uz aizdomās turēto, kurš tad izskrēja no krūmiem un aizbēga ar melnu automašīnu, bet varasiestādes viņu izsekoja un vēlāk aizturēja.
Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) veikta Rauta tālruņa analīze parādīja, ka viņš bijis Floridā kopš pērnā gada 18.augusta. No šī datuma līdz pērnā gada 15.septembrim viņa sakaru ierīces vairākkārt tika fiksētas pie Trampa golfa laukuma un Trampa Maralago rezidences.
Pirms Rautu pamanīja Slepenā dienesta aģents, viņš bija pavadijis apmēram 12 stundas šī golfa kluba tuvumā, ko apliecināja viņa tālruņa lokācijas dati.