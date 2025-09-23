Karš Ukrainā vēl turpināsies, uzskata Tramps
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien, tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ANO samita kuluāros, pavēstīja, ka Vašingtona ar lielu cieņu izturas pret Ukrainas cīņu, taču vienlaikus viņš uzskata, ka karš vēl turpināsies.
Viņš piebilda, ka karam pret Ukrainu Krievijai vajadzēja būt ātram, taču tagad Maskavas sasniegumi neizskatās izcili.
Preses konferencē vaicāts, vai viņš joprojām uzticas Putinam, Tramps sacīja, ka paziņos to pēc mēneša.
Tramps sacīja, ka karš turpinās jau 3,5 gadus un izskatās, ka tas nebeigsies, bet lielākais progress tā izbeigšanā ir tas, ka Krievijas ekonomika šobrīd ir briesmīgā stāvoklī.
"Lielākais progress ir tas, ka Krievijas ekonomika šobrīd ir briesmīgā stāvoklī. Kā jūs zināt, tā sabrūk. Un, atklāti sakot, Ukraina ļoti labi tiek galā, lai apturētu šo ļoti lielo armiju. Tas ir diezgan pārsteidzoši," sacīja Tramps.
Vienlaikus Tramps piebilda, ka viņš runās ar Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu par Budapeštas veiktajiem Krievijas resursu iepirkumiem.
"Viņš ir mans draugs. Es neesmu ar viņu runājis. Bet man ir sajūta, ka, ja es to darītu, viņš varētu pārtraukt. Un es domāju, ka es to darīšu," sacīja Tramps.
Viņš arī paziņoja, ka ir pāragri atbildēt uz jautājumu par Vašingtonas drošības garantiju sniegšanu Ukrainai, bet cer to apspriest vēlāk.
"Mēs par to runāsim. Cerams, ka mēs par to varēsim runāt mazliet vēlāk. Vēl ir pāragri atbildēt uz šo jautājumu," sacīja Tramps.
Pēc tikšanās ar Zelenski Tramps paziņoja, ka Ukraina varētu atgūt visu savu teritoriju no Krievijas un pat iet tālāk, tādējādi būtiski mainot savu iepriekšējo attieksmi pret Kijivas kara mērķiem.
"Es domāju, ka Ukraina ar Eiropas Savienības atbalstu ir spējīga cīnīties un atgūt visu Ukrainu tās sākotnējā veidolā," Tramps raksta savā sociālajā tīklā "Truth Social".
Noraidot Krieviju kā "papīra tīģeri", kas atrodas ekonomiskās grūtībās, Tramps piebilda, ka Ukraina varētu "atgūt savu valsti tās sākotnējā formā un, kas zina, varbūt pat iet tālāk".