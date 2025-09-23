Tramps piekrīt, ka NATO valstīm būtu jānotriec gaisa telpu pārkāpušās Krievijas lidmašīnas
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien, tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ANO samita kuluāros, sacīja, ka NATO valstīm būtu jānotriec Krievijas lidmašīnas, kas pārkāpj to gaisa telpu.
Tramps apstiprinoši atbildēja uz žurnālista jautājumu, vai NATO valstīm vajadzētu notriekt Krievijas lidmašīnas, ja tās ielido to gaisa telpā.
Trīs Krievijas iznīcinātāji "MiG-31" piektdien bez atļaujas ielidoja Igaunijas gaisa telpā virs Somu līča netālu no Vaindlo salas un pavadīja tajā aptuveni 12 minūtes.
Lidmašīnām nebija lidojuma plāna, un tās lidoja ar izslēgtiem transponderiem. Pārkāpuma laikā lidmašīnas arī neuzturēja radiosakarus ar Igaunijas gaisa satiksmes kontroli.
Uz incidentu reaģēja Itālijas iznīcinātāji F-35, kas izvietoti Igaunijā Emari gaisa spēku bāzē un piedalās NATO gaisa telpas aizsardzības misijā.
Naktī uz 10. septembri Polijas gaisa telpā ielidoja vismaz 19 Krievijas droni, un tie, kas radīja draudus iedzīvotājiem, tika notriekti.
Kaut arī Polijā un citās NATO valstīs Krievijas droni ielidojuši arī agrāk, dronu ielidošana tik lielā skaitā nebija pieredzēta.
Tā arī bija pirmā reize, kad virs kādas NATO valsts ielidojušie krievu droni tiek notriekti.
Divi Krievijas reaktīvie iznīcinātāji piektdien virs Baltijas jūras ielidoja Polijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un pārlidoja zemu pār Polijas urbšanas platformu, pavēstīja varasiestādes.
Polijas gaisa robeža netika pārkāpta.