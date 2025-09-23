Ļvivas mērs paziņo, ka pēc tikšanās ar augstākajām Ukrainas amatpersonām birojā atradis noklausīšanās ierīci
Ļvivas mērs Andrijs Sadovijs 17. septembrī paziņoja, ka vienā no viņa galda telefoniem, konkrētāk, telefona uzlādes statīvā, kas kalpoja arī kā turētājs, ir atklāta noklausīšanās ierīce.
Pēc vairāku augstu Ukrainas amatpersonu un ārvalstu viesu apmeklējuma Ļvivas mēra Andrija Sadovija birojā tika atrasta noklausīšanās ierīce, viņš teica intervijā laikrakstam "Ukrainska Pravda", kas publicēta 23. septembrī.
Viņa komentāri seko dažas dienas pēc tam, kad viņš 17. septembrī pirmo reizi atklāja, ka vienā no viņa galda telefoniem, konkrētāk, telefona uzlādes statīvā, kas kalpoja arī kā turētājs, ir noklausīšanās ierīce.
57 gadus vecais Andrijs Sadovijs ir Ukrainas rietumu pilsētas Ļvivas mērs kopš 2006. gada un šajā amatā ir ievēlēts četras reizes.
Sadovijs sacīja, ka telefons sācis niķoties un tika nosūtīts uz remontu, kur tika atrasta noklausīšanās ierīce. Mērs sacīja, ka reti lieto šo konkrēto tālruni, taču uzskata, ka ierīce, iespējams, ir ierakstījusi sarunas viņa birojā.
Pēdējā mēneša laikā Sadovijs tur tikās ar premjerministri Jūliju Sviridenko, parlamenta priekšsēdētāju Ruslanu Stefančuku un vairākiem ārvalstu viesiem.
"Ja šīs sarunas kļūs publiskas, tas nebūs nekas īpašs. Lai gan, godīgi sakot, mēs neko īpašu neteicām," sacīja Sadovijs.
Pēc mēra teiktā, līdz šim neviens nav apstiprinājis, vai ir bijis tiesas rīkojums, kas atļautu noklausīšanos viņa birojā.
Ukrainas Drošības dienests (SBU) izmeklē šo lietu.