Z‑patriots nāk klajā ar skaļu atzīšanos un brīdina krievus gatavoties ļaunākajam
Krievijas propagandists Maksims Kaļašņikovs uzskata, ka Maskavas sakāve karā pret Ukrainu var notikt jau tuvākajos mēnešos.
Viens no redzamākajiem Krievijas Z‑nometnes ideologiem Maksims Kaļašņikovs nācis klajā ar skaļu atzīšanos: viņš pieļauj Krievijas drīzu militāru un politisku sakāvi. Savā uzrunā viņš norādīja, ka kara liktenis izšķirsies dažu nākamo mēnešu laikā un notikumu attīstība neliecina par labu Maskavai, raksta "Dialog.ua".
Kaļašņikovs panikā gaida jaunu plaša mēroga Krievijas armijas uzbrukumu Ukrainā. Viņš uzskata, ka šāda ofensīva var kļūt par lūzuma punktu: "Ja mūsu vadība tuvākajā mēnesī izlems mēģināt sākt lielu ofensīvu un tā būs neveiksmīga, tas nozīmēs zaudējumu karā," raksta Kaļašņikovs.
Pēc viņa domām, situācija kļūs īpaši kritiska, ja Kremlis atkal izvēlēsies tā sauktās "gaļas uzbrukumu" taktiku. Šādā gadījumā sekas var būt postošas gan armijai, gan Krievijas iekšējai stabilitātei.
Viņš arī uzsver, ka ekonomiskās problēmas tikai padziļina krīzi: "Mums draud ne tikai ekonomikas lejupslīde, bet arī banku krīze," norāda Kaļašņikovs.
Viņš atsevišķi piemin arī degvielas krīzi un ūdensapgādes sabrukumu okupētajās Donbasa teritorijās. Z‑propagandists izsaka arī šaubas par iespēju saņemt būtisku palīdzību no Ziemeļkorejas: "Vai varam paļauties, ka Ziemeļkoreja atsūtīs 300 tūkstošus karavīru? Atļaušos šaubīties," viņš saka.
Pēc viņa teiktā, pat ja Phenjana izšķirtos par nelielu kontingenta nosūtīšanu, tas varētu būt tikai 10 līdz 20 tūkstoši karavīru - pārāk maz, lai mainītu spēku samēru.
Kaļašņikovs salīdzina pašreizējo situāciju Krievijas armijā ar notikumiem 1917. gada pavasarī un rudenī, kad Krievijas impērija sabruka militāro sakāvju un iekšējo krīžu rezultātā.
"Viss izšķirsies dažu nākamo mēnešu laikā. Gatavojamies cīņai par izdzīvošanu," viņš secināja.
Šie vārdi faktiski apliecina: panika un apziņa par agresijas pret Ukrainu postošajām sekām izplatās pat Krievijas kara visuzticamāko atbalstītāju vidū.