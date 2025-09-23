Palestīnas atbalstītāji Milānā iebrūk dzelzceļa stacijā un iesaistās vardarbīgās sadursmēs ar policiju
22. septembrī protestētāji pret Izraēlas ofensīvu Gazā sadūrās ar policiju Milānā un citās Itālijas pilsētās. Desmitiem tūkstošu cilvēku rīkoja gājienu Romā un ostas strādnieki bloķēja ostas, solidarizējoties ar palestīniešiem.
Kāds "Reuters" aculiecinieks ziņoja, ka policija nemieru apkarošanas ekipējumā raidīja asaru gāzi, lai mēģinātu izklīdināt protestētājus Milānas centrālajā stacijā. Protestētāji, daži ģērbušies melnā, bet citi vicināja Palestīnas karogu, sadursmju laikā izmantoja stabu, lai izsistu logu stacijā, un meta krēslus policijas virzienā.
Milānā un Romā vislielākie pūļi un spriedze izplatījās ap Milānas centrālo staciju, kur, kā ziņots, tika ievainoti aptuveni 60 policisti.
Arodbiedrības koordinēts nacionālais streiks izraisīja traucējumus visā valstī, izraisot ilgus kavējumus valsts vilcienos un ierobežotu sabiedrisko transportu lielākajās pilsētās, tostarp Romā un Milānā.
Itālijas premjerministre Džordža Meloni, kura ir nonākusi politisko oponentu kritikas krustugunīs par savu nostāju Gazas jautājumā, nosodīja Milānā notikušo un nosauca to par apkaunojošu.
Lai gan viņa arvien kritiskāk vērtē Izraēlas ofensīvu Gazā, Meloni nav tikusi tik tālu kā Francija, nolemjot oficiāli atzīt Palestīnas valsti.
Emanuels Makrons pirmdien paziņoja, ka Francija oficiāli atzīst Palestīnas valsti.
Makrons, strauji sekojot Apvienotās Karalistes, Kanādas, Portugāles un Austrālijas lēmumam, sacīja, ka viņa solis būs "politiska procesa sākums un miera un drošības plāns visiem".
Parīze apgalvo, ka to atbalsta tādas valstis kā Beļģija, Malta un Luksemburga, tomēr divas pārējās lielās Eiropas lielvalstis G7 grupā – Itālija un Vācija – nav sekojušas šim piemēram.
Lielbritānija, Kanāda, Austrālija un Portugāle svētdien oficiāli atzina Palestīnas valsti, izraisot asu kritiku no Izraēlas puses. Gaidāms, ka vēl vairākas valstis paziņos par Palestīnas atzīšanu.