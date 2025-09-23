Tramps varētu pozitīvi reaģēt uz Putina kodolpiedāvājumu
Krievijas diktators Vladimirs Putins piedāvājis vēl uz vienu gadu pagarināt pēdējo starp Vašingtonu un Maskavu noslēgto ieroču kontroles līgumu, kas ierobežo kodolieroču skaitu abās pusēs, ja Donalda Trampa administrācija darīs to pašu.
Oficiāla Baltā nama reakcija pagaidām nav saņemta, taču kodolieroču eksperts Pāvels Podvigs, kurš strādā ANO Atbruņošanās pētniecības institūtā, pieļāva, ka ASV prezidents varētu labvēlīgi raudzīties uz Krievijas diktatora ierosinājumu.
“Krievijas paziņojums par "New START" pēc 2026. gada februāra nostāda ASV interesantā situācijā,” viņš sacīja. “Savienotajās Valstīs pastāv zināms konsenss, ka būs jāpalielina kodolieroču skaits virs pašreizējiem līmeņiem (divu pretinieku atturēšanas dēļ u.tml.).”
“Taču Tramps, visticamāk, reaģēs pozitīvi,” piebilda Podvigs.
START līgumu parakstīja Krievijas un ASV prezidenti Dmitrijs Medvedevs un Baraks Obama 2010. gadā uz desmit gadiem ar iespēju to pagarināt vēl uz pieciem gadiem. Līgums stājās spēkā 2011. gadā. Tas aizliedz abām valstīm turēt vairāk nekā 1550 starpkontinentālās ballistiskās raķetes un noteikta veida citas raķetes, kā arī kodolgalviņas.
2021. gadā Putins pagarināja līgumu līdz 2026. gada 5. februārim. Līdz Krievijas armijas iebrukumam Ukrainā 2022. gadā Krievija un ASV apsprieda iespējamu jaunu vienošanos, kas varētu aizstāt START, taču pēc Krievijas agresijas dialogs tika pārtraukts.
2022. gada februārī Putins vienpusēji apturēja Krievijas dalību līgumā, pamatojot to ar to, ka ASV pārkāpj vienošanos, kā arī ar apstākļu izmaiņām, kādos līgums tika noslēgts. Jo īpaši Putins paziņoja, ka NATO valstis ir "veicinājušas" Ukrainas triecienus pa Krievijas stratēģiskās aviācijas lidlaukiem, bet ASV "rupji sagrāvušas pēc Otrā pasaules kara izveidoto pasaules kārtību" un "demontējušas bruņojuma kontroles sistēmas".