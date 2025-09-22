Putins vērsies pie Trampa ar piedāvājumu
Krievija ir gatava vēl vienu gadu pēc 2026. gada 5. februāra turpināt ievērot Stratēģisko uzbrukuma ieroču samazināšanas līguma (START) ierobežojumus, paziņoja Krievijas prezidents Vladimirs Putins.
"Lai neprovocētu turpmāku stratēģisko ieroču sacensību, nodrošinātu pieņemamu paredzamības un savaldības līmeni, mēs uzskatām par pamatotu mēģināt saglabāt status quo, kas izveidojies pateicoties START līgumam, šajā pietiekami nestabilajā periodā," sacīja Putins, uzrunājot Drošības padomes locekļus.
Viņš norādīja, ka turpmākie lēmumi par "brīvprātīgu pašierobežojumu" saglabāšanu tiks pieņemti "pamatojoties uz situācijas analīzi". Tajā pašā laikā Putins uzsvēra, ka šādam pasākumam būs jēga tikai tad, ja ASV rīkosies līdzīgi un neveiks darbības, kas grauj līdz šim pastāvošo atturēšanas spēku līdzsvaru.
Prezidents arī aicināja Krievijas attiecīgās institūcijas uzmanīgi sekt Vašingtonas darbības attiecībā uz stratēģisko kodolarsenālu, vēsta "The Moscow Times".
Putins piebilda, ka START līgums 15 gadus ir bijis būtisks instruments spēku līdzsvara uzturēšanai, un, ja tas beigsies, tas nozīmēs arī pēdējā starptautiskā līguma izzušanu, kas tieši ierobežo raķešu un kodolpotenciālu.
START līgumu parakstīja Krievijas un ASV prezidenti Dmitrijs Medvedevs un Baraks Obama 2010. gadā uz desmit gadiem ar iespēju to pagarināt vēl uz pieciem gadiem. Līgums stājās spēkā 2011. gadā. Tas aizliedz abām valstīm turēt vairāk nekā 1550 starpkontinentālās ballistiskās raķetes un noteikta veida citas raķetes, kā arī kodolgalviņas.
2021. gadā Putins pagarināja līgumu līdz 2026. gada 5. februārim. Līdz Krievijas armijas iebrukumam Ukrainā 2022. gadā Krievija un ASV apsprieda iespējamu jaunu vienošanos, kas varētu aizstāt START, taču pēc Krievijas agresijas dialogs tika pārtraukts.
2022. gada februārī Putins vienpusēji apturēja Krievijas dalību līgumā, pamatojot to ar to, ka ASV pārkāpj vienošanos, kā arī ar apstākļu izmaiņām, kādos līgums tika noslēgts. Jo īpaši Putins paziņoja, ka NATO valstis ir "veicinājušas" Ukrainas triecienus pa Krievijas stratēģiskās aviācijas lidlaukiem, bet ASV "rupji sagrāvušas pēc Otrā pasaules kara izveidoto pasaules kārtību" un "demontējušas bruņojuma kontroles sistēmas".
Lai START līgums varētu turpināt pastāvēt, tajā būtu jāiekļauj jauni dalībnieki -proti, NATO valstis, kuru kodolieroči pašlaik nav ierobežoti, uzsvēra Krievijas prezidents.
ASV varasiestādes vairākkārt ir aicinājušas Krieviju atgriezties pie START līguma izpildes. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs ir norādījis, ka sarunas ar Vašingtonu par šo tēmu nav iespējamas, kamēr tā turpina atbalstīt Ukrainu.