Pateicoties ģenētiskajai ģenealoģijai, Monreālas policija atrisinājusi 2008. gada slepkavības lietu
Pateicoties ģenētiskajai ģenealoģijai, Monreālas policija atklājusi, kurš pirms gandrīz 17 gadiem, 2008. gada decembrī, Roze-Montē dzīvoklī noslepkavoja 26 gadus veco Katrīnu Davjo.
Policija norāda, ka slepkavas DNS, kas tika atrasts notikuma vietā, sakrīt ar Žaka Boldīka DNS. Boldīks nomira 2021. gadā cietumā, kur viņš izcieta sodu par laupīšanu un slepkavības mēģinājumu. Policija apstiprina, ka Boldīks nepazina Katrīnu un sazinājās ar viņu vien dažas dienas pirms slepkavības, kad sieviete tirdzniecības platformā bija ievietojusi savas automašīnas sludinājumu. Boldīks pēc slepkavības mēģināja slēpt nozieguma pēdas, aizdedzinot dzīvokli, tomēr likumsargiem notikuma vietā izdevās atrast viņa DNS.
Izmeklētājiem nozieguma atklāšanā palīdzēja ģenētiskā ģenealoģija, kas ļāva slepkavas DNS salīdzināt ar DNS datu bāzēm, kur paraugus bija nodevuši viņa radinieki. “Mēs nekad šai lietai neatmetām ar roku, un ģenētiskā ģenealoģija beidzot ļāva mums atklāt šī šausminoša nozieguma veicēju,” norādīja Monreālas policijas pārstāve Melānija Duponta.
Viņa uzsvēra, ka šī metode var sniegt cerību ikvienam, kas vēl joprojām gaida atbildes. “Mūsu mērķis nākotnē ir atrisināt šādā veidā arī citas neatklātās slepkavības. Taisnīgums ir jānodrošina un cietušo ģimenes ir pelnījušas atbildes," norādīja Duponta.