Vācijā starp Ķelni un Diseldorfu pārgriezti vilcienu kabeļi
Vācijas policijas amatpersonas paziņojušas, ka pirmdien, 22. septembrī, starp Ķelni un Diseldorfu tikuši pārgriezti vairāki vilcienu kabeļi.
"Ap plkst.01.15 mēs konstatējām, ka kabeļu šahtā Reindorfas rajonā Leverkūzenē pārgriezti vairāki kabeļi," sacīja Ķelnes policijas pārstāvis. Pēc notikušā reģionā bija ievērojami traucēti pakalpojumi, paziņoja Ķelnes policija, piebilstot, ka pašlaik nevar izslēgt politiskus motīvus.
Incidents notika blīvi apdzīvotajā Vācijas rietumu daļā, un pirmdienas rītā izraisīja reģionā haosu, jo simtiem iedzīvotāju nespēja nokļūt līdz savai darba vietai. Izmeklēšanu veic politiski motivētu noziegumu izmeklēšanā specializējušies policisti, un "ir apzinātas provizoriskas norādes", paziņoja policija.
Šī mēneša sākumā desmitiem tūkstošu cilvēku galvaspilsētā Berlīnē palika bez elektrības pēc tam, kad ugunsgrēks skāra elektrības kabeļus, ko policija nodēvēja par aizdomīgu ļaunprātīgu dedzināšanu.
Arī šajā gadījumā policija paziņoja, ka izmeklē iespējamo politisko motīvu pēc tam, kad kāda vārdā nenosaukta anarhistu grupa internetā bija publicējusi informāciju, ka tā ir izraisījusi ugunsgrēku.
Pagājušajā mēnesī Vācijas dzelzceļa tīkla daļas cieta trīs ugunsgrēkos, un galēji kreisā grupa, kas sevi dēvē par "Angry Birds Kommando", paziņoja, ka tā ir vainojama vismaz vienā no tiem. Vācijas iestādes nesen uzsāka kampaņu, brīdinot par Krievijas centieniem ar sociālo tīklu palīdzību vervēt "vienreizlietojamus aģentus", lai veiktu spiegošanas un sabotāžas aktus.