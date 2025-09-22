ASV sola aizstāvēt katru NATO teritorijas centimetru
Pirmdien, 22. septembrī, ANO Drošības padomes sanāksmē jaunais ASV vēstnieks ANO Maiks Volcs solīja, ka "ASV un sabiedrotie aizstāvēs katru NATO teritorijas centimetru".
"Krievijai nekavējoties jāpārtrauc šāda bīstama rīcība," viņš norādīja. "Šis incidents [Krievijas iznīcinātāju ielidošana Igaunijā], kas notika uzreiz pēc tam, kad Krievijas bezpilota lidaparāti bija iebrukuši Polijas gaisa telpā, rada iespaidu, ka Krievija vai nu cenšas eskalēt un ievilkt jaunas valstis konfliktā ar Ukrainu, vai arī tai nav pilnīgas kontroles pār tiem, kas pārvalda tās iznīcinātājus un bezpilota lidaparātus," sacīja Volcs.
"Es vēlreiz aicinu Krieviju - kā Drošības padomes pastāvīgo locekli - uzturēt starptautisko mieru un drošību, respektēt savu kaimiņvalstu suverenitāti un pārtraukt pārkāpt to gaisa telpu. Es arī aicinu Krieviju risināt tiešas sarunas ar Ukrainu, lai izbeigtu šo karu," pavēstīja Volcs. Eiropas valstis sanāksmē stingri nosodīja šo incidentu, bet Ķīna aicināja abas puses iesaistīties dialogā.
Kā vēstīts, saistībā ar notikušo Igaunijas gaisa telpas pārkāpumu 19.septembrī pirmdien tika sasaukta ANO Drošības padomes (ANO DP) ārkārtas sanāksme. Trīs Krievijas iznīcinātāji "MiG-31" piektdien bez atļaujas ielidoja Igaunijas gaisa telpā virs Somu līča netālu no Vaindlo salas un pavadīja tajā aptuveni 12 minūtes.
Lidmašīnām nebija lidojuma plāna, un tās lidoja ar izslēgtiem transponderiem. Pārkāpuma laikā lidmašīnas arī neuzturēja radiosakarus ar Igaunijas gaisa satiksmes kontroli.
Uz incidentu reaģēja Itālijas iznīcinātāji F-35, kas izvietoti Igaunijā Emari gaisa spēku bāzē un piedalās NATO gaisa telpas aizsardzības misijā. Igaunija pēc notikušā nolēma sasaukt NATO konsultācijas.