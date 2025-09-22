Šonedēļ darbu varētu sākt Lietuvas jaunā valdība
Lietuvas jaunā valdība darbu sākt varētu šonedēļ pēc tam, kad valdošā Sociāldemokrātu partija un populistiskā "Nemunas rītausma" apmainījās atbildības jomām, pirmdien paziņoja sociāldemokrātu pagaidu priekšsēdētājs Mindaugs Sinkevičs.
"Vēlme ir, lai šonedēļ tiktu izveidota pilnīga valdība un tā dotu zvērestu," viņš teica Lietuvas sabiedriskajai raidorganizācijai LRT.
Pirms tam sociāldemokrāti un "Nemunas rītausma" vienojās par to, ka apmainīsies atbildības jomām un sociāldemokrāti izvirzīs enerģētikas ministru, bet "Nemunas rītausma" izvirzīs kultūras ministru.
Sociāldemokrāti savu kandidatūru enerģētikas ministra amatam plāno paziņot ne vēlāk kā otrdien, teica Sinkevičs. Savukārt "Nemunas rītausma" jau ir paziņojusi, ka Lietuvas jaunās valdības veidotājai Ingai Ruginienei ir iesniegti kandidāti Vides un Kultūras ministriju vadībai.
Pagājušajā nedēļā Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kurš amatā apstiprina premjerministra iesniegtos ministru amata kandidātus, noraidīja "Nemunas rītausmas" iesniegtos kandidātus Povilu Poderski un Mindaugu Jablonski. Prezidents nebija pārliecināts, vai sabiedrības intereses būtu viņu prioritāte.
Lietuvā augustā pēc skandālos saistībā ar biznesa darījumiem iesaistītā Gintauta Palucka atkāpšanās no premjerministra un Sociāldemokrātu partijas priekšsēdētāja amata notika izmaiņas valdošajā koalīcijā. Tajā palika Sociāldemokrātu partija un populistiskā partija "Nemunas rītausma", taču centriski kreiso Demokrātisko savienību "Lietuvas vārdā" nomainīja centriski kreisā Zemnieku un zaļo savienība un centriski labējā Lietuvas poļu vēlēšanu akcija-Kristīgo ģimeņu savienība, kurām ir kopīga frakcija.
Jaunajai koalīcijai ir 82 vietas Seimā, kurā ir pavisam 141 deputāts.