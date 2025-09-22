"Droši vien tas ir absurdākais variants" - baltkrievi atraduši viltīgu veidu, kā iekļūt Rietumos
Kā ziņo "Nasha Niva", pēc Polijas un Baltkrievijas robežšķērsošanas punkta "Terespole" slēgšanas daudzi baltkrievi sākuši meklēt citus maršrutus ceļojumiem uz Poliju. Viens no šādiem maršrutiem ved caur Krievijas Kaļiņingradu.
"Droši vien tas ir visabsurdākais veids, kā baltkrieviem 2025. gadā šķērsot Šengenas robežu. Bet kaut kas tajā tomēr ir!" vietnē "TikTok" publicētajā video dalās Baltkrievijas iedzīvotāja.
Ziņa par vienīgā robežšķērsošanas punkta ar Poliju slēgšanu pārsteidza Elenu: "Tūlīt pēc tam, kad poļi slēdza robežšķērsošanas punktu ar Brestu, es tajā pašā dienā nopirku biļetes lidojumam uz Kaļiņingradu. Pirmajā dienā pēc ziņas par Polijas un Baltkrievijas robežas slēgšanu biļetes vēl bija ļoti lētas. Diemžēl es ņēmu tikai vienā virzienā. Visa lidojuma laikā domāju: "No Baltkrievijas caur Kaļiņingradu uz Poliju… Jūs nopietni?’"
Vienlaikus sieviete norādīja arī uz šī ceļa plusiem: "Vismaz tas bija skaisti, jo no augšas varēja redzēt Baltijas jūru un slaveno Kuršu kāpu. Nonākusi Kaļiņingradā, es tūlīt paņēmu taksi un devos uz autoostu. Tur nopirku biļeti tuvākajam autobusam uz Gdaņsku. Par laimi, autobusi kursē bieži. Biļetes cena bija ap 40 eiro."
"Pēc 45 minūtēm nonācām pie robežas Mamonova - Gržečotki. Un pusotru stundu laikā vislaipnākajā veidā šķērsojām robežu. Un lūk - voila! Mēs jau esam Polijā. Protams, pie robežas man nācās skaidrot, kāpēc ar slovāku vīzu lidoju uz Portugāli. Bet pēc pusdienām es jau biju Gdaņskā. Nolēmu tālāk nelidot revolūcijas vārdā un pavadīju brīnišķīgu vakaru un rītu Gdaņskā," uzsvēra Elena.
