Lietuva izsaka Krievijai protestu par Igaunijas gaisa telpas pārkāpumu
Lietuvas Ārlietu ministrija izsauca Krievijas pagaidu pilnvaroto lietvedi Viļņā, lai izteiktu stingru protestu par Igaunijas gaisa telpas pārkāpumu.
Ministrijā informēja, ka protests Krievijai sestdien izteikts arī par bīstamajiem lidojumiem virs naftas platformas Polijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā Baltijas jūrā.
"Krievijas pārstāvim tika pateikts, ka Lietuvas vērtējumā tādi incidenti ir rupjš starptautisko tiesību pārkāpums, kas saasina saspīlējumu Baltijas jūras reģionā," paziņoja Ārlietu ministrija.
Tā pieprasīja Krievijai veikt visus nepieciešamos pasākums, lai nākotnē novērstu tādas provokācijas.
Jau ziņots, ka trīs Krievijas iznīcinātāji "MiG-31" piektdien bez atļaujas ielidoja Igaunijas gaisa telpā virs Somu līča un pavadīja tajā aptuveni 12 minūtes. Igaunijas valdība ir nolēmusi pieprasīt Ziemeļatlantijas līguma 4.panta konsultācijas. Saskaņā ar 4. pantu NATO dalībvalsts var sasaukt steidzamas sarunas, ja tā uzskata, ka ir apdraudēta tās "teritoriālā integritāte, politiskā neatkarība vai drošība".
Piektdien arī divi Krievijas reaktīvie iznīcinātāji virs Baltijas jūras ielidoja Polijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un nelielā augstumā pārlidoja pār Polijas urbšanas platformu. Polijas gaisa robeža netika pārkāpta.
Īstenojot Baltijas valstu koordinētu rīcību, arī Latvijas Ārlietu ministrija sestdien izsauca Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvaroto lietvedi Latvijā un iesniedza notu, kurā pauda "kategorisku protestu pret 19.septembrī Krievijas militāro lidmašīnu īstenoto Igaunijas gaisa telpas pārkāpumu".