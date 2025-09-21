Miers ar Libānu un Sīriju ir iespējams, paziņo Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu.
Vakar 23:48
Netanjahu: pēc gadu ilga kara redzama iespēja panākt mieru reģionā
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu svētdien paziņoja, ka Izraēlas karš ar Libānas kaujinieku grupējumu "Hezbollah" ir radījis iespēju panākt mieru ar kaimiņvalstīm Libānu un Sīriju.
Sīrija un Izraēla tehniski ir karastāvoklī kopš 1948.gada, taču abas valstis pēc Bašara al Asada gāšanas sāka tiešas sarunas un cer līdz šā gada beigām noslēgt drošības un militārās vienošanās, šonedēļ paziņoja Sīrijas amatpersona.
Tikmēr Libānā Izraēla turpina uzbrukt "Hezbollah" objektiem, neraugoties uz novembrī noslēgto pamieru, kura mērķis bija izbeigt vairāk nekā gadu ilgušo karadarbību ar Irānas atbalstīto grupējumu.
"Mūsu uzvaras Libānā pret "Hezbollah" ir pavērušas iespēju, kas pirms mūsu nesenajām operācijām un darbībām pat nebija iedomājama: iespēju panākt mieru ar mūsu ziemeļu kaimiņiem," sacīja Netanjahu.
"Mēs risinām sarunas ar sīriešiem - ir panākts zināms progress, bet tas vēl ir tālu," viņš piebilda.