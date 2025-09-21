Netanjahu sola: Palestīnas valsts nebūs
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu uz Lielbritānijas, Kanādas un Austrālijas lēmumu atzīt Palestīnu reaģējis, solot, ka Palestīnas valsts nebūs. piebilda Sārs.
"Man ir skaidrs vēstījums tiem līderiem, kas pēc šausminošā 7.oktobra slaktiņa atzīst Palestīnas valsti: jūs piešķirat milzīgu balvu teroram," paziņoja Netanjahu.
Izraēlas līderis sacīja, ka, neraugoties uz milzīgo spiedienu gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, viņš gadiem ilgi ir kavējis "terora valsts" izveidi.
"Mēs to darījām apņēmīgi un ar diplomātisku gudrību. Vēl jo vairāk: mēs esam dubultojuši ebreju apmetnes Jūdejā un Samarijā - un mēs turpināsim iet pa šo ceļu," viņš sacīja.
"Atbilde uz jaunāko mēģinājumu uzspiest mums terora valsti mūsu zemes sirdī tiks sniegta pēc manas atgriešanās no Amerikas Savienotajām Valstīm. Gaidiet to," piebilda Netanjahu.
Izraēlas ārlietu ministrs Gideons Sārs nosodīja Austrālijas, Kanādas un Lielbritānijas soli atzīt Palestīnas valsti kā "tracinošu un amorālu".
"No vienas puses, tā ir atlīdzība "Hamās" pēc 7.oktobra slaktiņa. To nevar uztvert citādi kā terorisma veicināšanu," sacīja Sārs video paziņojumā.
"No otras puses - tā ir atlīdzība Palestīniešu pašpārvaldei, kas, kā nesen paskaidroja ASV valsts sekretārs Marko Rubio, joprojām īsteno politiku "Maksāt par nogalināšanu", maksājot teroristiem, un, šādi rīkojoties, arī nepārprotami veicina terorismu un pārkāpj savas saistības saskaņā ar nolīgumiem ar mums," viņš piebilda.
Ārlietu ministrs sacīja, ka spēcīgā, plašā opozīcija Izraēlā pret Palestīnas valsts izveidi darbosies kā garantija pret to.
"Izraēlas zemes nākotne netiks lemta Londonā vai Parīzē - tā tiks lemta šeit, Jeruzalemē," piebilda Sārs.