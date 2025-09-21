NATO virs Baltijas pārtver Krievijas izlūkošanas lidmašīnu Il-20M
Svētdien, 21. septembrī, NATO pacēla divus “Eurofighter” virs Baltijas jūras pēc tam, kad tika pamanīta Krievijas izlūkošanas lidmašīna, kas lidoja bez iesniegta lidojuma plāna, ziņo Vācijas delegācija NATO.
Lidaparāts – Il-20M – pacēlās no Krievijas un ienāca starptautiskajā gaisa telpā, neizveidojot sakarus, tāpēc vienīgais veids, kā apstiprināt tā klātbūtni, bija vizuālā identifikācija. Pēc Vācijas gaisa spēku datiem Bundesvērs pēc vizuālās identifikācijas nodeva tā eskortēšanu NATO partneriem Zviedrijā.
Il-20M ir aprīkots ar radaru, radioelektroniskās izlūkošanas un radioelektroniskās cīņas sistēmām, kas paredzētas komunikāciju un pretgaisa aizsardzības izsekošanai, nodrošinot izlūkdatus Krievijas operācijām. Tā pārtveršana ir jaunākais piemērs, kā Krievija pārbauda NATO austrumu aizsardzību.
Jau ziņots, ka 19. septembrī trīs Krievijas MiG-31 iznīcinātāji 12 minūtes atradās Igaunijas gaisa telpā virs Somu līča, pirms to pameta. Igaunija šo soli nosauca par nopietnu pārkāpumu un pieprasīja konsultācijas saskaņā ar NATO 4. pantu, kas ļauj dalībvalstīm meklēt sarunas ar sabiedrotajiem, ja tiek apdraudēta to drošība.
Tajā pašā dienā, kad notika Igaunijas gaisa telpas pārkāpums, Polija ziņoja, ka Krievijas iznīcinātāji bija ienākuši Baltijas jūrā esošās naftas ieguves platformas drošības zonā.
NATO Ziemeļatlantijas padome otrdien sanāks, lai apspriestu Krievijas pārkāpumu Igaunijas gaisa telpā, svētdien aģentūrai Reuters atklāja divi avoti, precizējot datumu, kas iepriekš tika minēts vien kā “nākamās nedēļas sākumā”.
Krievijas Aizsardzības ministrija noliedza gaisa telpas pārkāpumu, paziņojot, ka lidmašīnas lidojušas virs neitrāliem ūdeņiem. Tallina to kategoriski atspēkoja, atsaucoties uz radaru un vizuālo apstiprinājumu. Amatpersonas norādīja, ka šis incidents varētu būt mēģinājums novērst Rietumu resursus no kara Ukrainā.