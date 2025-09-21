Arizonā notiek grandiozs Kērka piemiņas pasākums, pulcējot tūkstošiem cilvēku
Šodien Arizonā notiek konservatīvā aktīvista Čārlija Kērka piemiņas pasākums.Ceremonija norisinās State Farm Stadium Glendeilā, kur jau pulcējas tūkstošiem cilvēku, lai godinātu viņa piemiņu.
Kērks, kurš 2012.gadā piedalījās "Turning Point USA" dibināšanā, 10.septembrī tika nošauts Jūtas ielejas Universitātē (UVU) Oremas pilsētā. Šī organizācija aktīvi darbojas daudzās augstskolu pilsētiņās un skolās, un Čārlijs Kērks ieguva miljoniem sekotāju sociālajos medijos un savā podkāstā.
Apmeklējot ASV universitātes, Kērks aicināja studentus uz debatēm, kas pēc tam tika izplatītas tiešsaistē. Uz debatēm bieži tika aicināti Kērka ideoloģiskie pretinieki jeb tā dēvētie progresīvie. Vienā no šādiem pasākumiem viņš tika nošauts.
Arizonā notiekošajā piemiņas dievkalpojuma ietvaros organizatori ir aicinājuši apmeklētājus tērpties sarkanā, baltā vai zilā krāsā – ASV karoga krāsās. Konservatīvais aktīvists tika uzskatīts par tēvzemes mīlošu figūru ASV politikā, un pagājušajā gadā Donalds Tramps viņu nosauca par “jaunu patriotu”.
Vēl ilgi pirms sākuma tūkstošiem cilvēku iestrēga sastrēgumos ceļā uz stadiona apkārtni. Daudzi izkāpj no automašīnām un dodas kājām uz norises vietu. Organizatori skaidro, ka katra automašīna tiek pārbaudīta, kas arī kavē kustību.
🇺🇸THE ARIZONA MOTORCADE 🇺🇸✝️🙏🏻— Armand Klein (@ArmandKleinX) September 12, 2025
🇺🇸CHARLIE KIRK ARRIVES AT HIS HOME🇺🇸
🇺🇸CHARLY WAS LOVED BY MILLIONS♥️🇺🇸
🇺🇸THANK YOU ARIZONA FOR THIS
TRIBUTE🇺🇸
🇺🇸🙏🏻✝️R.I.P. Charlie✝️🙏🏻🙏🏻🙏🏻💔🥀 pic.twitter.com/h8ci2jy6A5
Tiek ziņots, ka arī ASV prezidents Donalds Tramps pametis Baltā nama telpas un dodas uz Glendeilu, Arizonā, lai piedalītos piemiņas pasākumā.
Stadions spēj uzņemt līdz 73 000 cilvēku, un ieeja paredzēta pēc principa “kurš pirmais, tam priekšroka”. Pie stadiona izvietoti arī īpaši baneri Kērkam par godu.
Uz skatuves godināt Kērku dosies gan viņa sieva, gan ASV amatpersonas, tostarp prezidents Donalds Tramps un viceprezidents Džeimss Deivids Venss.