Starptautiskais spiediens pieaug: Lielbritānija, Austrālija un Kanāda atzīst Palestīnas valsti
Lielbritānija, Austrālija un Kanāda svētdien atzinušas Palestīnas valsti.
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers paziņoja, ka Apvienotā Karaliste oficiāli atzīst Palestīnas valsti.
Stārmers norādīja, ka šis solis ir daļa no procesa, kura mērķis ir izbeigt konfliktu Gazas joslā un palīdzēt veicināt ilgstošu mieru starp Izraēlu un palestīniešiem. "Šodien, lai atdzīvinātu palestīniešu un izraēliešu cerību uz mieru un divu valstu risinājumu, Apvienotā Karaliste oficiāli atzīst Palestīnas Valsti," paziņojumā platformā "X" norādīja Stērmers.
"Kanāda atzīst Palestīnas valsti un piedāvā savu partnerību, lai veidotu solījumu par miermīlīgu nākotni gan Palestīnas valstij, gan Izraēlas valstij," paziņoja Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs.
"Palestīniešu pašpārvalde ir atteikusies no vardarbības, ir atzinusi Izraēlu un ir apņēmusies īstenot divu valstu risinājumu," īsi pirms Kārnija paziņojuma sacīja augsta ranga Kanādas valdības amatpersona. "Mēs atzīstam Palestīnas valsti, lai dotu iespēju tiem, kas cenšas panākt miermīlīgu līdzāspastāvēšanu, un marginalizētu "Hamās"."
Kanādas amatpersonas piebilda, ka, viņuprāt, atzīšana saglabā divu valstu risinājumu, neraugoties uz Izraēlas atklāto pretestību Palestīnas valsts perspektīvai.
Arī Austrālija oficiāli atzīst "neatkarīgu un suverēnu" Palestīnas valsti. "Šādi rīkojoties, Austrālija atzīst palestīniešu tautas likumīgos un ilgstošos centienus pēc savas valsts," kopīgā paziņojumā norādīja Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs un ārlietu ministre Penija Vona.
Palestīnas atzīšana ir daļa no "koordinētiem starptautiskiem centieniem radīt jaunu impulsu divu valstu risinājumam, sākot ar pamieru Gazā un 2023.gada 7.oktobra zvērībās sagūstīto ķīlnieku atbrīvošanu," piebilsts paziņojumā.
Vairākas Rietumvalstis solījušas nākamnedēļ atzīt Palestīnas valsti ANO Ģenerālajā asamblejā Ņujorkā.