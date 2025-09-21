Naktī Gazas pilsētu satricināja uzlidojumi un artilērijas apšaude, Izraēlas armijai turpinot ofensīvu.
Šodien 11:22
No Gazas joslas uz Izraēlu tikušas raidītas divas raķetes
Svētdien no Gazas joslas ziemeļu daļas uz Izraēlu tika izšautas divas raķetes, no kurām viena tika pārtverta, bet otra nogāzās Izraēlas dienvidos.
Kā norāda Izraēlas armija, "gaisa spēkiem izdevās vienu no raķetēm notriekt, bet otra nogāzās atklātā teritorijā". Netiek ziņots par cietušajiem. Neviens grupējums uzreiz neuzņēmās atbildību par raķešu izšaušanu, kas pēdējās nedēļās Izraēlas armijas intensīvā gaisa un sauszemes uzbrukuma Gazas pilsētai laikā ir kļuvuši reti. Naktī Gazas pilsētu satricināja uzlidojumi un artilērijas apšaude, Izraēlas armijai turpinot ofensīvu.