Vīrietis apsūdzēts par 17 gadus vecas “TikTok” zvaigznes slepkavību
Vīrietim Pakistānā izvirzītas apsūdzības par 17 gadus vecās “TikTok” zvaigznes Sanas Jousafas slepkavību.
Jousafas slepkavība jūnijā izraisīja plašu nosodījumu. 22 gadus vecais Umars Hajats tika arestēts un drīz pēc jaunietes nāves atzinās noziegumā, taču sestdien Islamabadas tiesā paziņoja, ka viņš nav vainīgs, ziņo BBC.
“Visas pret mani izvirzītās apsūdzības ir nepamatotas un nepatiesas,” viņš sacīja tiesnesim.
Varas iestādes pēc aresta norādīja, ka Hajats, pēc viņu domām, nogalināja Jousafu viņas mājās Islamabadā, kad viņa noraidīja viņa tā dēvētos “draudzības piedāvājumus”. Tiek apgalvots, ka viņš atkārtoti centies ar viņu satikties, bet nav guvis panākumus.
Saskaņā ar policijas teikto, viņš ielauzies jaunietes mājās, izšāvis divus šāvienus, nozadzis viņas telefonu un aizbēdzis.
Hajats, bijušā valsts ierēdņa dēls un “TikTok” lietotājs, tika aizturēts neilgi pēc notikušā.
Jousafai jau pirms nāves bija daudz sekotāju. Viņai ir vairāk nekā pusmiljons “Instagram” fanu, un viņas “TikTok” konts vienas nakts laikā ieguva simtiem tūkstošu jaunu sekotāju. Kopumā viņai ir vairāk nekā divi miljoni “TikTok” sekotāju.
Līdzjūtības vēstījumi pārpludināja viņas sociālo tīklu lapas, kur Jousafa dalījās ar video no iecienītām kafejnīcām, ādas kopšanas produktiem un tradicionālajiem tērpiem. Viņas pēdējā “Instagram” publikācijā redzams, kā viņa svin dzimšanas dienu.
“TikTok” Pakistānā ir ārkārtīgi populārs, un daudzām sievietēm tas ir kļuvis par ienākumu avotu.