Četri cilvēki ievainoti apšaudē Apvienotās Karalistes naktsklubā
foto: ZUMAPRESS.com
Policija pie “Mango” naktskluba Birmingemā.
Četri cilvēki ievainoti apšaudē Apvienotās Karalistes naktsklubā

Zanda Rītuma

Jauns.lv

Sestdienas rītā “Mango” naktsklubā Birmingemā apšaudē tika ievainoti četri cilvēki, ziņo “The Independent”.

Plkst. 3.00 Birmingemā izcēlās apšaude naktsklubā “Mango”.

Četri cietušie tika nogādāti medicīnas iestādē. Viens vīrietis atrodas kritiskā stāvoklī, savukārt divi vīrieši un viena sieviete negadījuma laikā netika smagi ievainoti. 

Trīs personas, vecumā no 20 līdz 30 gadiem, tika arestētas.

Policija turpina izmeklēt vardarbīgo incidentu. Bristoles iela joprojām ir slēgta.

