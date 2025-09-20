Ķīna piemēros sodus populārām sociālo tīklu lietotnēm par “nevēlama satura popularizēšanu”
Ķīna piemēros "disciplinārus un soda pasākumus" sociālajiem tīkliem, tai skaitā populārajām lietotnēm "Weibo" un "Kuaishou", par slavenību ziņu un nevēlama satura izcelšanu, paziņojusi Ķīnas Kibertelpas pārvalde.
Pasākumi ietvers "uzaicinājumus uz intervijām, rīkojumus noteiktā termiņā novērst pārkāpumus, brīdinājumus un stingras sankcijas pret atbildīgajām personām", paziņoja pārvalde. Kādi sodi paredzēti par pārkāpumiem, tā neatklāja.
Pagājušajā nedēļā pārvalde līdzīgas sankcijas piemēroja platformai "Xiaohongshu", kas angļu valodā pazīstama kā "Rednote" un līdzinās "Instagram".
Ķīnas varasiestādes prasa no sociālajiem tīkliem stingri kontrolēt saturu un nepieļaut neko, ko varasiestādes uzskata par sabiedrību šķeļošu, vulgāru, pornogrāfisku vai kaitīgu.
Pārvalde kritizēja "Weibo" un "Kuaishou" par to, ka tās "nav izpildījušas savu galveno pienākumu", un izcēla abu lietotņu populārāko meklējumu reitingus un "jo īpaši saturu, kas pārmērīgi popularizē slavenību aktivitātes, kā arī triviālus ierakstus".
Tā apsūdzēja "Weibo" par "kaitējumu tiešsaistes ekosistēmai" un "Kuaishou" par pārmērīgu slavenību ziņu izplatīšanu.
"Weibo" mikroblogošanas platforma ļauj lietotājiem publicēt tekstu un fotogrāfijas, un tās saturs parasti ir vērsts uz aktuāliem notikumiem. Martā uzņēmums paziņoja, ka patformai ir 591 miljons aktīvo lietotāju mēnesī.
Videoplatformai "TikTok" līdzīgā vietne "Kuaishou" šī gada sākumā paziņoja, ka tai ir vairāk nekā 730 miljonu aktīvo lietotāju mēnesī.