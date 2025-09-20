Minhenē sākas patiesa dzīves baudīšana, atklāts alus festivāls "Oktoberfest"
"Oktoberfest" tiek uzskatīts par lielāko alus svētku pasākumu pasaulē.
Minhenē sākas patiesa dzīves baudīšana, atklāts alus festivāls "Oktoberfest"

Minhenē sestdien sākušies tradicionālie alus svētki "Oktoberfest", kas ilgs līdz 5. oktobrim.

Pusdienlaikā Minhenes mērs Dīters Reiters oficiāli atklāja festivālu, atverot pirmo mucu un pasniedzot pirmo kausu Bavārijas premjerministram Markusam Zēderam.

Zēders atklāšanā norādīja, ka šajos krīzes laikos "Oktoberfest" ir mirklis patiesai dzīves baudīšanai.

Ik gadu festivāls piesaista aptuveni sešus miljonus apmeklētāju, bet 2023.gadā tika sasniegts apmeklētāju rekords. Togad "Oktoberfest" apmeklēja septiņi miljoni cilvēku.

"Oktoberfest" tiek uzskatīts par lielāko šāda veida pasākumu pasaulē.

Šo alus svētku pirmsākums bija Bavārijas kroņprinča Ludviga un Saksijas-Hildburghauzenes princeses Terēzes kāzu svinības 1810.gada 12.oktobrī.

